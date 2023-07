V rámci oslavy Dňa Dunaja sa politici Andrej Stančík a Eduard Heger postavili pred náročnú výzvu. V sprievode kolegu Michala Kiču sa odhodlali splaviť 8 kilometrov po prúde rieky, čím demonštrovali svoju športovú duchaplnosť a fyzickú kondíciu.

Stančík, známy svojou vášňou pre šport a posilňovanie, predviedol aj tentokrát svoje schopnosti. So svojím telom a mužnou hruďou by mohol byť vzorom pre mnohých súčasných i budúcich športovcov. Aj napriek týmto skutočnosťiam sa ukázalo, že 8 kilometrová vzdialenosť dala aj jemu zabrať, ako sám priznal. Napriek tomu však vyzdvihol hodnotu tejto skúsenosti a povedal: "Je to vcelku makačka, ale stojí to za to. Určite by som to odporúčal."

Heger aj Stančík sú známi aj svojou láskou k otužovaniu. O to ľahšie zvládli spomínanú výzvu počas Dňa Dunaja.

Politici z Demokratov sa rozhodli aktívnou účasťou na Deň Dunaja pridať aj svoj hlas k ochrane a udržateľnému využívaniu rieky. Ich športová výkonnosť a odhodlanie sú dôkazom toho, že politika a šport sa nemusia vylučovať, ale môžu spoločne vytvárať pozitívne príklady pre celú spoločnosť.

V GALÉRII SI POZRITE EXKLUZÍVNE ZÁBERY STANČÍKA A HEGERA Z PLÁVANIA V DUNAJI.