Koncom apríla na Okresný súd Bratislava III prišli príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a žiadali o vydanie spisu, ktorý sa týka trestnej veci kajúcnikov Borisa Beňu a Ľudovíta Makóa a požadovali aj jeho utajovanú časť so stupňom utajenia "dôverné". Zákonná sudkyňa Iveta Halvoňová im spis odmietla dať, s odôvodnením, že by došlo k porušeniu zákona.

Policajný prezident Štefan Hamran odmietol, že by vyšetrovateľ NAKA pri svojom postupe zasiahol do právomocí alebo do nezávislosti súdu. Prípad musel vysvetľovať aj brannobezpečnostnému výboru Národnej rady. Hamran ozrejmil, že vyšetrovateľ na základe dôkazov i výsluchov rozhodol, že treba zaistiť tento spis aj s prílohou, pretože to považoval za dôležité pre trestné konanie.

Policajtov podľa Hamrana čakalo prekvapenie, keďže utajovaná príloha už na súde nebola. Spis sa dostal na bratislavskú krajskú prokuratúru, hoci medzitým už bola určená oprávnená v tejto veci konať košická krajská prokuratúra.

K zásahu NAKA na pôde súdu sa vyjadrila trestná sudkyňa a zároveň členka Súdnej rady SR Marcela Kosová. V rozhovore pre PLUS 7 DNÍ uviedla, že sudkyňa, ktorá odmietla vydať spis policajtom, ho vydať ani nemohla.

"Aj keby chcela, spis vydať nemôže. Podľa Trestného poriadku má sudca povinnosť mlčanlivosti a povinnosť zachovávať vec v tajnosti. Keď nemôže hovoriť hocikomu o tom, čo je v spise, tak spis nemôže ani dať z ruky, sprístupniť to, čo sa v ňom nachádza," zdôraznila Kosová.

Členka Súdnej rady SR a sudkyňa Krajského súdu Bratislava Marcela Kosová. Zdroj: Jakub Kotian

Doplnila, že ak NAKA chce, aby im sudca vydal utajovaný spis, najskôr musí byť sudca zbavený mlčanlivosti Súdnou radou SR a policajti musia mať bezpečnostnú previerku.

Podľa Kosovej, policajti NAKA chceli zaistiť spis o väzbe kajúcnikov, aby nedošlo k doručeniu týchto podkladov na Krajskú prokuratúru Bratislava. Tiež prezradila podrobnosti, ako zásah elitných policajtov prebehal. Najprv odmietla tvrdenie, že utajovaná príloha sa dostala preč zo súdu poza chrbát NAKA.

"Zákonná sudkyňa policajtov hneď v prvý deň o 13.30 informovala, že pre spisy si na druhý deň ráno prídu z krajskej prokuratúry. Večer o osemnástej hodine prišli policajti znovu na súd a spis sa snažili získať od službukonajúceho sudcu, ktorý nebol v tej veci zákonný. Nebolo v jeho moci vydať niečo, čo mu nepatrilo," povedala s tým, že policajti sa na súd vrátili ráno.

Sedem príslušníkov NAKA prišli v čase, keď v budove ešte nemali službu príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, prítomný bol len vrátnik. Podľa Kosovej má preto ísť o zastrašenie: "Vybrali sa k miestnosti, v ktorej je trezor. Videli tam sedieť súdnu tajomníčku, no pre nich neznámu ženu a povedali jej, že miestnosť nemôže opustiť. Hliadkovali pri dverách a obmedzovali jej slobodu."

Kajúcnici Boris Beňa a Ľudovít Makó, rovnako ako ich obhajcovia, poznajú obsah utajeného spisu. Akákoľvek manipulácia s ním v e tejto fáze len ťažko predstaviteľná. Zdroj: Archív

Avšak ani tento postup policajtom nepomohol a oni si ani nevšimli, že vyžadovaný spis z trezoru odniesla úplne iná žena. "Pred ich očami vstúpila do miestnosti pani, ktorá ma na starosti utajované skutočnosti. Ona, tak ako bolo dohodnuté, protokolárne zobrala utajovaný spis, potom s ním prešla okolo policajtov NAKA a utajovanú prílohu odovzdala pracovníčke krajskej prokuratúry," popísala udalosti Kosová.

Sudkyňa tiež tvrdí, že policajti sa mali sudcom vyhrážať, že "ak im spis nevydajú, prehľadajú celú budovu a ktovie, čo tam nájdu." Prezidentovi policajného zboru Hamranovi preto odkázala, že "ak tu niečo smrdí, tak to určite nie je postup sudcov Okresného súdu Bratislava III." Dodala, že predseda Súdnej rady SR požiada Národný bezpečnostný úrad a Generálnu prokuratúru SR o vyjadrenie k prípadu. Po tom, ako ich reakciu dostane, rada sa témou bude ďalej zaoberať.

O vyjadrenie k téme denník Plus JEDEN DEŇ požiadal tlačové oddelenie Prezídia policajného zboru. Správu budeme aktualizovať.