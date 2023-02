Po vypuknutí vojny na Ukrajine bolo Slovensko prvou krajinou na svete, ktorá brániacej sa krajine poslala obranný systém (S-300). Následne sa dodávky techniky osmelili a pridali sa aj ďalšie krajiny. Aktuálne môžeme mať ďalšie prvenstvo, a to v dodaní bojových stíhacích lietadiel. Nastal však problém s interpretáciou zákona, a teda či vláda v demisii môže o takomto kroku rozhodnúť.

Proti akýmkoľvek dodávkam zbraní pre Ukrajinu už dlhodobo vystupuje opozičná strana SMER-SD na čele s Robertom Ficom. Ten na utorok inicioval mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorú však plénum neotvorilo. "Je to len ich túžba mať podporu Západu v parlamentných a prezidentských voľbách pri financovaní kampane a keď to nevyjde, dostať teplé miesto v medzinárodných organizáciach. Títo ľudia dostanú kvôli vlastnej ziskuchtivosti Slovensko do veľkého neštastia!" napísal na sociálnej sieti Robert Fico.

"To čo robí Smer a Robert Fico je hanebné. Rusko útočí na Ukrajinu a Smer sa správa ako piata kolóna Putinovho Ruska na Slovensku. Vladimír Mečiar kedysi povedal, že keď nás nebudú chcieť na západe, obrátime sa na východ. Fico je jeho veľmi učenlivý žiak a on sa už na ten východ reáln obrátil, čím prekonal Vladimíra Mečiara a opakujem - to čo navrhli, je hanebné, odporné, je to proruské, protislovenské, je to proti tomu, že Slovensko je súčasťou západu a podporuje Ukrajinu, je to proti našim národným záujmom," povedal v televíznej relácii poslanec Ondrej Dostál (SaS).

Podobný postoj má aj jeho stranícky kolega Juraj Krúpa: "Sú to populistické jatky Smeru, ktorý to využíva pre vlastnú kampaň. Vsadil vyslovene na rusofilné cítenie a na ruskú kartu v rámci kampane. Vôbec už nerieši ani sociálne cítenie, ani sociálnu situáciu na Slovensku, je to čisto len rusofilná hra. Je to hlásna trúba Kremľu, piata kolóna, ktorá bude robiť všetko preto, aby zabránila tomu, aby Slovensko mohlo pomáhať Ukrajine."

