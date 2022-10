Príchody a odchody poslancov počas aktuálneho volebného obdobia sú pomerne časté. Najväčšia výmena nastala po tom, ako strana Sloboda a solidarita opustila vládnu koalíciu a zaradila sa do parlamentnej opozície.

Po každých parlamentných voľbách sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostanú okrem riadne zvolených poslancov aj ich náhradníci. A to hlavne v prípade, keď sa časť najvýraznejších tvári jednotlivých strán presunie na ministerské posty. O náhradníkov nie je rozhodne núdza ani počas aktuálneho volebného obdobia.

V súvislosti s koaličnou krízou, keď štvorlístok na konci leta opustila strana Sloboda a solidarita, sa do pléna parlamentu vrátilo hneď niekoľko osôb. Medzi nimi líder Richard Sulík, Branislav Grohlin či Mária Kolíková. Odísť museli ich kolegovia, ktorí v NR SR strávili dlhý čas.

Jedným z nich je dnes už bývalý podpredseda parlamentu Milan Laurenčík. Na otázku, čo mu bude najviac chýbať, odpovedal: "Nemyslím si, že mi bude niečo chýbať. Som činorodý človek a budem sa viac venovať práci v regióne, momentálne pri príprave kampane na regionálne a komunálne voľby ako krajský predseda SaS. A viac času mi ostane pre rodinu a pre mojich sedem vnúčat a štyri deti."

Samozrejme, s dlhým pôsobením v parlamente sú spojené aj nepríjemné zážitky: "Určite mi nebudú chýbať prejavy niektorých kolegov v pléne. Pána Mizíka, ukričaného Milana Mazúreka, nekonečné faktické poznámky Miroslava Suju a ani primitívne útoky a osočovanie Luboša Blahu."

Čomu sa bude bývalý podpredseda NR SR Laurenčík ďalej venovať? "Okrem politickej práce sa plánujem venovať viac rodine a konečne mi ostane viac času na zveľaďovanie môjho domova a okolia domu. Nehovoriac o tom, že som už na starobnom dôchodku a treba si ho vedieť patrične užiť."

Občanov vždy oprávnene zaujíma, čo pre nic ich zvolení zákonodarcovia robia. Laurenčíka sme sa spýtali, na ktorý návrh zákona je počas svojho pôsobenia v parlamente najviac hrdý: "Keď to zhodnotím komplexne od roku 2010, keď som prvýkrát nastúpil do parlamentu, tak to bolo presadenie a schválenie môjho pozmeňovacieho návrhu v minulom volebnom období z pozície opozičného poslanca, ktorý defacto zrušil ochranné pásmo okolo pohrebiska a dal túto kompetenciu obciam a mestám."

Z pléna sa musel porúčať aj jeho kolega z SaS Radovan Kazda, ktorému bude najviac chýbať možnosť meniť veci na Slovensku: "Možnosť presadiť zmeny v oblastiach, ktorým sa profesijne venujem, teda najmä v hospodárstve a environmentálnej politike. Tiež možnosť prezentovať poslancom iné pohľady na problém nákladov ochrany životného prostredia."

Podobne ako Laurenčík, ani Kazda nebude mať najpríjemnejšie spomienky na poslancov z radov opozície: "Fašisti, boľševici a populisti. Dúfal som, že ľudia vo voľbách dosadia do parlamentu viac poslancov, ktorí vedia vecne, slušne a presne argumentovať, a menej tých, ktorí na to nemajú, teda hulvátov a demagógov. Žiaľ, ľudia sa rozhodli inak." O svojom ďalšom pôsobení má dnes už bývalý poslanec jasno: "Vrátim sa do vydavateľstva odborných online denníkov, ktoré som založil pred trinástimi rokmi. Teda budem sa venovať tomu, čo doteraz: environmentálnej a hospodárskej politike."

Na čo zo svojej práce v parlamente je najviac pyšný? "Podarilo sa mi napríklad presadiť zrušenie jednej nezmyselnej regulácie v odpadovom hospodárstve, teda povinnosti, aby každé zberové vozidlo muselo mať inštalované váhy, a tiež sa mi podarilo zabrániť niektorým nezmyselným nápadom zo strany MŽP, alebo ich aspoň modifikovať do menej škodlivej formy. Na dobrej ceste je aj môj návrh novely zákona o poplatkoch za komunálny odpad, v ktorom dávame do poriadku možnosť obcí prejsť na vážiaci systém zberu komunálneho odpadu," povedal Kazda.

Richard Sulík obsadil v pléne miesto po Miroslavovi Žiakovi, ktorému zasa nebudú chýbať rôzne prekáračky, obštrukcie či naťahovania schôdzí. "Asi je to poslanie politika kandidovať a meniť veci k lepšiemu," povedal na margo svojej možnej ďalšej kandidátúry za poslanca parlamentu.

Kazda ani Laurenčík nevedeli povedať, či sa budú o mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky uchádzať aj v ďalších voľbách. Okrem nich z parlamentu odišli aj Alexandra Pivková (Za ľudí), Radovan Sloboda (SaS), Ján kanuščák (SaS) a Roman Foltin (SaS).