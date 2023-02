Zatiaľ čo v Michalovciach môžete zohnať 3-izbový byt do 95-tisíc eur, vo štvrti preferovanej našimi politikmi sa 3-izbové byty s podobnou rozlohou (okolo 70 m2) predávajú aj za 400-tisíc eur a ešte väčšie dokonca za 570-tisíc eur. „Cena jedného m2 sa tu aktuálne pohybuje od 4 100 do 4 763 eur v závislosti od počtu izieb,“ informuje trh.sk. Pri garsónkach (6 346 eur/m2) je to ešte omnoho viac, no tie naši politici nevlastnia. „Závisí to od mnohých parametrov. Či je ten byt v pôvodnom stave, po čiastočnej alebo úplnej rekonštrukcii, aká je to lokalita. Rolu zohráva aj to, či je to na prízemí alebo na vyššom poschodí,“ hovorí realitná maklérka Anetta Vlčáková.

Jeden z najväčších bytov v Starom Meste vlastní spomedzi aktívnych politikov bratislavský župan Juraj Droba (51). Jeho byt na Palisádach s rozlohou viac ako 125 m2 môže stáť až 595-tisíc eur! Podobne veľký byt sa tam predáva dokonca za 600-tisíc eur. Župan je však známy tým, že vlastní viacero nehnuteľností, ktoré prenajíma. „Rozhodol som sa, že voľné zdroje, ktoré mám, investujem – ako vždy – do nehnuteľností v Starom Meste. Tie sa mi doteraz vždy najlepšie zhodnotili,“ povedal v minulosti Droba. Župan vlastní v Starom Meste ešte nehnuteľnosť na Medenej a dva byty na Lermontovovej. Tie majú rozlohu 55 m2. Byt v podobnej veľkosti sa na Lermontovovej teraz predáva za 285-tisíc eur.

Na tejto ulici vlastní byt s podobnou rozlohou aj poslanec Za ľudí Juraj Šeliga (32). Iba pár minút pešo však vlastnia oveľa väčšie kúsky minister práce Milan Krajniak (50) a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic (49). Tí sú dokonca priami susedia. Cena ich veľkometrážnych bytov sa môže pohybovať naozaj extrémne vysoko. Štvorizbový byt s rozlohou 100 m2 sa na Štetinovej ulici totiž aktuálne predáva za 469 900 eur a ich nehnuteľnosti sú ešte väčšie, Lipšicova dokonca výrazne (123 m2).

Na druhej strane sa dozviete, akú hodnotu môže mať byt v ktorom žije Jankovská, ako aj aké byty vlastnia v Starom Meste ďalší politici.