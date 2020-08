Tisíce dovolenkárov sa vracajú do Spojeného kráľovstva z Francúzska s cieľom vyhnúť sa povinnej karanténe, ktorá začne platiť od soboty.

Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke stanica BBC. Británia sa rozhodla opätovne zaviesť dvojtýždňovú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich z Francúzska, Holandska aj Monaka z dôvodu nárastu počtu nakazených osôb v týchto krajinách.

Po návrate do Spojeného kráľovstva budú musieť cestujúci zo zmienených krajín ísť na 14 dní do samoizolácie. Opatrenie vstúpi do platnosti v sobotu o 4.00 h miestneho času (5.00 h SELČ).

Francúzsko varovalo, že zavedie protiopatrenia. Holandsko podľa BBC vydá varovanie pred cestami do Británie, ktoré nie sú nevyhnutné, v období, keď britské opatrenia vstúpia do platnosti. Protiopatrenia však Holandsko zaviesť neplánuje.

Britský minister dopravy Grant Shapps povedal, že karanténne opatrenia boli pre tieto krajiny zavedené z dôvodu, že výskyt nákazy za obdobie siedmich dní prekročil 20 prípadov nákazy na každých 100.000 osôb.

"Tvrdo sme v tejto krajine pracovali, aby sme počet nakazených znížili,"povedal Shapps a dodal, že krajina chce zabrániť tomu, aby ľudia vracajúci sa zo zahraničia so sebou prinášali nákazu.

Vo Francúzsku je podľa Shappsových slov v súčasnosti približne 160.000 britských turistov. Mnohí z nich sa snažia získať letenky, či lístky na vlak alebo trajekt. Ceny lístkov sa pohybujú v stovkách libier.

