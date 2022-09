Komunálne voľby nám už čoskoro prinesú nových primátorov a starostov. A možno to budú krásne ženy, ktoré sa rozhodli vo svojich regiónoch zmeniť veci k lepšiemu. Nejedna z nich by sa pritom uživila aj ako modelka. Nevsádzajú ale iba na svoj vzhľad a jasne hovoria, čo chcú v meste presadiť.

Najznámejšou kandidátkou je poslankyňa Romana Tabák (31), ktorá sa uchádza o post starostky bratislavského Starého Mesta. „Som rodená Staromešťanka, aj do školy som sem chodila, takže by bola škoda, ak by som nekandidovala,“ povedala Tabák pre startitup.sk. Poslankyňa Sme rodina je známa svojou extrovertnou povahou a rôznymi kontroverziami, ako napríklad kúpanie v tatranskom chránenom potoku, za čo dostala pokutu 500 eur.

Ak sa budú ľudia v Starom Meste rozhodovať podľa vzhľadu, má Tabák obrovskú konkurenciu. Starostkou tu chce byť aj krásna herečka Milena Minichová (40), ktorá mala v minulosti šteklivé fotky v pánskom časopise. Herečka je kandidátkou Strany moderného Slovenska, ale zatiaľ nevedie nejakú silnú kampaň. „Viem, aké je to problematické zaparkovať, ak chcem svoje deti zaviesť do školy a do škôlky v Starom meste v Bratislave,“ ozrejmila Minichová, čomu sa chce ako starostka okrem iného venovať.

Odvážne fotky pre pánsky magazín, ale aj na sociálnych sieťach má aj kandidátka na starostku bratislavského Ružinova Janka Jányová (35). Pri fotení pre magazín mala len 19 rokov, no aj dnes pri pohľade na ňu padá mužom sánka. Jányová je podpredsedníčkou strany Domov-NS, ktorú založil syn exšéfa parlamentu Jána Slotu (69) - Pavol. Počas volebnej kampane sa už ostro pustila do súčasného starostu Ružinova a zároveň protikandidáta Martina Chrena (41): „Necháva užívať mestský byt poslankyni Monike Kozelovej (61, OĽANO), ktorá poberá plat 5-tisíc eur. Nie je možné, aby matky samoživiteľky a učiteľky nemali kde bývať a poslankyňa žije v Ružinovskom byte za 59 eur mesačne.“

