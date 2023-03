K výmene na poste ministra muselo podľa povereného premiéra Eduarda Hegra prísť najmä z dôvodu zmeny prístupu v riadení ministerstva. „Rezortu zdravotníctva pod vedením Lengvarského dochádza dych a preto je čas na zmenu a okamžitú nápravu,“ zdôraznil dnes premiér Eduard Heger. Lengvarský však hovoril o politických tlakoch a snahách o výmenu kľúčových ľudí, ktorí sa podieľali na projektoch Plánu obnovy.

„Nie som politik a po tejto skúsenosti ani ním asi nikdy nechcem byť. Nie som však ani človek, ktorý odchádza z boja,“ povedal Lengvarský. V jeho osobnom záujme je, aby boli dokončené rozpracované projekty v zdravotníctve, avšak bez politickej korupcie. Práve projekty, na ktoré pôjdu stovky miliónov eur z Európskej únie sa môžu stať ešte väčším kameňom sváru. Osud Rázsoch je naďalej neistý, minister Lengvarský však stihol schváliť obnovu a rekonštrukciu niekoľkých nemocníc v okresných mestách v sume viac ako 200 miliónov eur.

Medzi úspešnými uchádzačmi sú nemocnice v Bardejov, Poprade, Skalici, Zvolene, Spišskej Novej Vsi, Čadci, Leviciach a v Bojniciach. Najvyššiu čiastku podľa zverejneného zoznamu na stránke ministerstva zdravotníctva má získať nemocnica AGEL Levice a to 42 435 540,00 €. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vníma zámer dočasne menovaného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského odísť z funkcie s obavami. Môže to totiž narušiť proces realizácie viacerých projektov v rámci plánu obnovy. „Prebieha finálna časť optimalizácie siete nemocníc a ako má vyzerať štrukturalizácia nemocníc, k tomu sa musí vyjadriť minister," uviedol pre agentúru SITA šéf ANS Marián Petko. Prezident ANS si nevie predstaviť, že by rezort zdravotníctva nemal ministra do septembra tohto roka, teda do predčasných parlamentných volieb. Podľa Eduarda Hegera povedie ministerstvo zdravotníctva krízový manažment.