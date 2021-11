Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (59) sa presne po roku dostal z väzby. Mnohých zarazilo vybavenie, ktoré si z cely odnášal. Zatiaľ čo viacerí obvinení opustili väzbu s jednou - dvomi igelitkami, Gašpar mal aj so svojím obhajcom Markom Parom čo robiť, aby jeho veci uniesli.

Gašpar po odchode z Ústavu na výkon väzby prezradil, že svoj ročný pobyt za mrežami využil na to, aby dokázal svoju nevinu. „Budem sa venovať obhajobe, tak ako som to robil posledný rok,“ povedal o svojich plánoch po prepustení na slobodu. Pravdepodobne aj v záujme čo najlepšej informovanosti si na celu zadovážil televízor.

Napríklad bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská si po dlhšom pobyte za mrežami odnášala iba dve tašky. Alena Zsuzsová si po prepustení brala z väzby o jednu igelitku naviac. Aj keď Gašpar si toho odnášal rozhodne viac, zákon to umožňuje. „Obvinený má právo na vlastné náklady používať v cele alebo izbe vlastné rádio a televízor,“ píše sa na stránkach Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). „Sledovanie televízie v čase po večierke musí byť organizované tak, aby neboli porušované práva ostatných väznených osôb, ktorí televíziu nesledujú,“ povedala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.

No to stále nie je všetko. Obvinený môže mať na cele aj ďalšie elektrospotrebiče! „V zmysle ústavného poriadku o umožnenie používať konkrétny elektrický spotrebič musí každá väznená osoba písomne požiadať riaditeľa ústavu,“ spresnila podmienky užívania Kacvinská. Nie každý má však to šťastie. V ústavoch, ktoré neprešli výraznou rekonštrukciou, sa podľa hovorkyne nájdu aj také cely, v ktorých sa nenachádzajú elektrické zásuvky.

Zákon umožňuje aj to, aby mohol mať obvinený v cele hodinky, a predplatiť si môže dennú tlač, časopisy a aj objednávať knihy. „Obvinený môže používať vlastný odev, bielizeň a obuv, ak sú hygienicky nezávadné a má zabezpečenú ich pravidelnú obmenu na vlastné náklady,“ píše ZVJS o ďalších právach obvinených. Na uloženie osobných vecí sa každému obvinenému poskytne uzamykateľná skrinka. Samozrejmosťou sú aj vlastné hygienické potreby, korešpondencia, veci zakúpené v ústavnej predajni.

Gašpar zrejme využíval aj možnosť mať pri sebe písomnosti týkajúce sa trestnej veci, v ktorej bol vo väzbe, teda v Očistci. Exšéf polície je v kauze Očistec obvinený zo založenia, zosnovania a z podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, z prečinu podplácania a za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku.

