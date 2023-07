TEST, ktorý musí zvládnuť každý hrdý Slovák: Viete, kam patrí ypsilon? Nedajte sa nachytať!

V spojení v šesťdesiatych (sedemdesiatych, osemdesiatych, deväťdesiatych) rokoch minulého storočia sa v tvare číslovky píše y, lebo ide o radovú číslovku. Rovnako aj v spojeniach so slovom narodeniny ide o radové číslovky (koľké narodeniny v poradí?) – pri príležitosti šesťdesiatych (sedemdesiatych, osemdesiatych, deväťdesiatych) narodenín. Inak je to pri vyjadrení počtu rokov, kde sa používajú základné číslovky a v tvare lokálu sa píše i, napr. v šesťdesiatich (sedemdesiatich, osemdesiatich, deväťdesiatich) rokoch ešte jazdil na bicykli (koľko mal vtedy rokov?).

V súvislosti s privlastňovacími prídavnými menami sa v Morfológii slovenského jazyka (1966), ktorá má platnosť kodifikačnej príručky spisovnej slovenčiny, uvádza iba vzor otcov, do ktorého sa zaraďujú aj privlastňovacie prídavné mená odvodené od podstatných mien ženského rodu príponou -in, -ina, -ino. Vzor matkin je teda iba podvzor, resp. pomocný vzor v rámci vzoru otcov. V učebniciach sa však uvádza väčšinou ako samostatný vzor, lebo je dôležité, aby si žiaci osvojili písanie prípony -in, -ina, -ino, ako aj tvarov privlastňovacích prídavných mien typu matkin.

My - množné číslo, my všetci. Mi - jednotné číslo, mne.

Foto: Peter Getting, reprofoto Hattala by sa nehneval! Väčšina Slovákov Martina Hattalu viní za zavedenie ypsilonu. V skutočnosti Krátka mluvnica slovenská nie je jeho kniha, ale je to súborné dielo. Na jej obsahu sa zhodli siedmi kodifikátori vrátane Štúra, Hurbana a Hodžu. Hattala len spísal to, na čom sa dohodli. Určite by vám však nemal za zlé, že vám to s ypsilonmi až tak nejde, veď všetko sa dá doučiť. Hor sa na diktáty!

