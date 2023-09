Posledné prieskumy pred voľbami sú vonku. Isté je podľa nich len to, že tu máme dve strany, ktoré budú bojovať o víťazstvo. Jazýčkom na váhach bude Pellegriniho strana Hlas, bez ktorej ani Smer-SD, ani Progresívne Slovensko, vládu neposkladajú. Doplniť ich budú musieť menšie strany, ktoré sa nachádzajú v zóne ohrozenia a dnes nie je isté, ktorá z nich ostane za bránami parlamentu.

“Volebná účasť bude dôležitým faktorom. Stačí, aby sa zvýšila o päť percent a všetci tí, ktorí sú dnes nad piatimi percentami, majú problém. Zvýšenie volebnej účasti ohrozí malých, naopak, zníženie účasti môže dať malým stranám väčšiu šancu,” konštatuje riaditeľ prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích. Dodáva, že karty ešte môže zamiešať hanblivý volič, ktorý sa do poslednej chvíle nepriznáva, koho bude voliť. Takéhoto skrytého voliča má podľa Hřícha Smer-SD, Sme rodina aj Republika.

O tom, kto s kým bude či nebude ochotný ísť do vlády, sa podľa šéfa prieskumnej agentúry bude dať hovoriť až po spočítaní výsledkov. “Na Slovensku platí “nikdy nehovor nikdy”, kreslenie čiar pred voľbami je nutné v rámci predvolebnej kampane. Po voľbách všetci robia kompromisy. Otázka je, či to vôbec pôjde. Videli sme tu posledné tri roky vládu, ktorá mala ústavnú väčšinu, ale mali neustále hodnotové spory. Môžu si nájsť nejakú spoločnú ideu, ale otázne je, či to vôbec vydržia,” dodáva Hřích.

O tom, či budú strany schopné postaviť funkčnú vládu, ale aj o tom, či nás čaká pat a nové voľby, aj o tom, prečo zhruba tretinu hlasov chcú slovenskí voliči dať stranám, ktoré neboli v poslednom období v parlamente hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou riaditeľ prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích.