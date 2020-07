Podľa informácií zverejnených priamo na stránkach Vlasti si politický subjekt mal od 24 veriteľov požičať pred voľbami niečo vyše milióna eur. Pôžičky sa zaväzoval splácať s 1,5 % až 2 % úrokom, pričom splatené mali byť zväčša od polovice do konca roka 2020. Všetci však vieme, ako strana vo voľbách dopadla, a tak, ako už informoval portál aktuality.sk, Vlasť v snahe o záchranu existencie nedávno žiadala, aby jej veritelia dlh odpustili. „V prípade, že by ste na vrátení pôžičky trvali, nebude ju strana schopná uhradiť, čo by pravdepodobne znamenalo jej následný zánik,“ píše sa v jednej z výziev, ktorú má náš denník k dispozícii. Pomerne vtipné na celej situácii je, že samotný Harabin si od problému umýva ruky. Už niekoľkokrát uviedol, že nie je a ani nikdy nebol členom strany Vlasť, a preto sa s pôžičkami, ktoré má strana veľký problém splatiť, nezaoberá. „Do projektu som vložil svoj um, myšlienky a program,“ zhodnotil situáciu. „Nikto ani neočakával, že by som do strany vkladal svoje peniaze, nakoniec, kde by som ich vzal? Celý život žijem iba zo svojho platu,“ uzavrel tému. Ako vníma fakt, že hoci Vlasť prijala príspevky prakticky od neznámych ľudí, ale jej líder Harabin peniaze do projektu nevložil, sme sa opýtali aj predsedníčky strany Anny Žatkovej. „To je otázka na lídra. Harabin priniesol volebný program,“ povedala stručne.

Svoju ďalšiu spoluprácu so stranou však Harabin nevylučuje. „Nemám s tým problém, ak by bol naďalej akceptovaný môj program, ktorý je založený na práve, poriadku a spravodlivosti vrátane kresťanského, rodinného a štátoprávneho princípu,“ doplnil s tým, že o podlžnostiach strany nemá prehľad a v tejto chvíli si ani on sám netrúfa odhadnúť, či „finančnú krízu“ strana prežije. Na podobný odhad si netrúfa ani Žatková. „Sme v štádiu rokovania s veriteľmi, takže všetko je otvorené,“ uviedla. Napriek podobným vyhláseniam sa však zdá, že veritelia strany sú v otázke vrátenia peňazí o čosi zhovievavejší, ako to býva v podobných situáciách zvykom. „Máme reakcie, rôzne, časť veriteľov chce pretransformovať pôžičky na dar, niektorí chcú predĺžiť splatnosť pôžičky a časť sa nám zatiaľ písomne nevyjadrila,“ uviedla Žatková.

Parlamentné voľby však neboli jediné, po ktorých neuvidia darcovia z okolia Štefana Harabina ani cent. Opýtali sme sa ho totiž aj na príspevky, ktoré dostal na prezidentskú kampaň. Tie mu v minulosti poskytli náhodní darcovia či rodinní príslušníci, ktorí sa podľa jeho slov rozhodli kampaň podporiť pre spoločnú ideu. „Naspäť nič neočakávali, ani neviem, čo by mali očakávať. Rozhodli sa dať dobrovoľne a dávali z presvedčenia,“ vysvetlil. „Rodina ma pozná ako principiálneho človeka a hlavne chceli, aby v úrade prezidenta nebol človek, ktorý sa podvodne zapísal do komory advokátov,“ povedal Harabin, ktorý v posledných mesiacoch pripravuje sťažnosť na priebeh prezidentských volieb.

S tou by rád predstúpil pred Európsky súd pre ľudské práva. „Všetko pripravujem a sťažnosť, samozrejme, podám. Ako som už v minulosti hovoril, tam nemôžem prehrať, ani keby som chcel,“ povedal. Harabina sme sa pýtali aj na žalobu, ktorú na neho ešte roku 2019 podala spoločnosť ESET za výrok, v ktorom ju sudca obvinil z politickej angažovanosti. „Spoločnosť ESET sa výrazne politicky angažuje. Vytvorili politické hnutie a jeho podpredsedníčka sa uchádza o prezidentský palác,“ vyhlásil vtedy na sociálnej sieti.

Napriek medializovanej žalobe však Harabin tvrdí, že celá záležitosť ostala stáť na mŕtvom bode. „S ESET-om sa zatiaľ nekoná nič, neviem, či to náhodou aj nevzali späť. Ak to urobili, tak mi vzali radosť a potešenie z budúceho sporu,“ odkázal Harabin. Bližšie informácie sa nám nepodarilo získať ani od spoločnosti ESET. „Spoločnosť ESET sa z dôvodu dovoleniek k vašim otázkam vyjadrí až začiatkom budúceho týždňa,“ informovala nás PR manažérka Zuzana Pardubská.

Autor: Jakub Kubala