Teplári varujú pred DESIVÝM scenárom: Slovákom hrozí NÚDZOVÝ stav zásobovania teplom!

Vládny návrh na zmenu zákona o regulácii, o ktorom rokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom konaní, je nebezpečný a ohrozuje zásobovanie obyvateľstva teplom. Tvrdí to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Vláda podľa teplární k návrhu nezaručuje kompenzačné mechanizmy, ktoré by zabránili spadnúť dodávateľom tepla do platobnej neschopnosti. Tá by mohla viesť k núdzovým stavom v zásobovaní teplom, upozornil zväz.