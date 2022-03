Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, vyhral by Hlas-SD Petra Pellegriniho (46). Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO, ktorý bol realizovaný pre reláciu Na hrane TV JOJ. Mimoparlamentná strana by získala 18 percent hlasov voličov. Ďalšou stranou, ktorú by ľudia volili do Národnej rady, je Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá by získala takmer 15 percent hlasov a predbehla tak Smer-SD. Strana Roberta Fica totiž v rebríčku obsadila tretie miesto, voliť ju ochotní 14 percent respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo aj vládne OĽaNO, ktoré sa za uplynulý mesiac výrazne polepšilo a v najbližších voľbách by získalo hlasy takmer 9,5 percenta Slovákov. Matovičovo hnutie tak predbehlo konkurentov z Progresívneho Slovenska, ktorých by podporilo 8,9 percent opýtaných.

Do parlamentu by sa dostalo osem strán alebo hnutí. Ako posledná by sa do parlamentu dostala Republika s takmer šiestimi percentami. Hlas-SD by mal v parlamente 32 kresiel, SaS 26, Smer-SD 25. OĽaNO by malo len 17 kresiel, dnes ich má 52.