Bývalý smerák, ktorý okolo seba združil skupinu poslancov, sa vydal do boja. Pellegrini je odhodlaný založiť stranu, na čele ktorej by mal stáť on sám. Ak si však "združenie" nechce kúpiť, musí bojovať. Na to potrebuje 10-tisíc podpisov od občanov. Chodí preto po Slovensko, aby s "Pelletónom" ukázal, že na to majú.

Najnovšie získal podpisy aj vysoko nad morom. "Zatiaľ najvyššie položeným miestom, kde sa nám podarilo získať podpisy pre našu stranu HLAS - SD, je vrchol Chopku v Nízkych Tatrách. Ľudia boli skvelí,"napísal Erik Tomáš, jeden z odídencov Smeru, na sociálnej sieti. Ten sa po boku Pellegriniho objavuje spolu s Matúšom Šutajom Eštokom azda najčastejšie. V mužskej skupine však zaujala aj uzimená blondínka. Patrícia Medveď Macíková je Pellegriniho asistentkou. Poslanci to však evidentne zobrali s nadhľadom, veď úsmevy im pri pózovaní na peknú fotku nechýbali.

Prázdniny tak členovia vznikajúcej strany Hlas evidentne využívajú naplno. Už v septembri sa však Pellegrini plánuje vzdať funkcie podpredsedu parlamentu. Získal ju totiž ešte ako člen strany Smer-SD. Nahradiť by ho mal Juraj Blanár.

