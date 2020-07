Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Richard Raši (49) prezradil, že šéfovi Smeru Robertovi Ficovi (55) hrozí pre nezrovnalosti s platbou za využívanie kaštieľa vo Vinosadoch sankcia vo výške dvanástich platov. Vzhľadom na oficiálne príjmy by si tak Fico musel siahnuť poriadne hlboko do vrecka!

Predseda Smeru bude musieť parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií doručiť stanovisko s vysvetlením, ako prebehla odplata za využívanie spomínaného kaštieľa a členovia výboru chcú vidieť aj stanovisko subjektu, ktorý Ficovi služby poskytoval.

Podnet týkajúci sa využívania kaštieľa podala Nadácia Zastavme korupciu. Domnieva sa, že pobyt mohol byť neoprávneným darom. Fico má podľa Rašiho predložiť všetky argumenty a dôkazy, aby podanie nadácie vyvrátil. Šéf Smeru mal pritom podľa vlastných slov využívať rehabilitačnú časť objektu vo Vinosadoch, ktorú mu ponúkli známi. Nadácia naopak tvrdí, že z Ficových vyjadrení nie je jasné, či a ako presne prebehla odplata za pobyt v kaštieli.

"Využitie rehabilitačnej časti kaštieľa sa tak javí ako dar, ktorý poslanec Robert Fico mohol prijať neoprávnene," upozorňuje nadácia a pripomína, že podľa zákona verejný funkcionár nesmie prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov, alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Fico by tak v najhoršom prípade mohol za svoju rehabilitáciu zaplatiť skutočne „astronomickú“ sumu.

Bežný poslanecký plat sa skladá z niekoľkých zložiek. Z platu (3039€), tzv. paušálnej náhrady (1824€ Bratislavský kraj, alebo 2128 eur pre poslanca, ktorý nie je z Bratislavského kraja) a prípadne aj z rôznych funkčných príplatkov. Plat bežného poslanca z Bratislavy tak činí 4 863€/mesačne. V prípade sankcie 12 platov sa do úvahy berie iba základný plat s príplatkami, čo znamená, že Fico by za svoj prešľap mohol zaplatiť minimálne 36 468€! V prípade, ak by k svojmu poslaneckému platu poberal ďalšie príplatky, konečná suma by bola ešte vyššia.