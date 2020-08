Aké sú teraz vaše plány do budúcnosti?



V prvom rade si musím dať dokopy moje zdravie. Pri svojich prednáškach mladým ľuďom som často vysvetľoval, že naše životy sa hýbu na sínusoide. Sú obdobia, keď sa darí a sú obdobia, keď človek nespraví nič zlé, ale nedarí sa mu, a všetko na neho padá. Ak v období, keď sa darí, si človek začne myslieť, že je to stály jav a podľahne eufórii, tak potom, keď príde to ťažké obdobie – a ono určite príde – tak podľahne depresii. Mne sa zdravotne nedarí už dlhší čas, a tak si len opakujem slová. Pokora a trpezlivosť. K nim pridávam aj vďačnosť za to všetko, čo som od života už dostal.

Ako sa teraz cítite?

Pred pár týždňami som sa dostal aj do Národného onkologického centra s podozrením na nádor pri chrbtici. Spoznal som toto zariadenie tentoraz nie na návšteve ako politik, ale ako pacient. Musím s radosťou konštatovať, že máme špičkové zariadenie so super ľuďmi. Podozrenie na nádor sa zatiaľ vylúčilo, ale stále zvádzam súboj s vlastným telom.

Určite máte nejakú víziu, čo by ste chceli robiť, keď budete zdravotne v poriadku...



V prvom rade chcem dopísať moju knihu. Pre zdravotné problémy som musel písanie prerušiť. Keď vás trápia bolesti, ťažko sa skoncentrujete na písanie. Keď knihu dokončím, chcem sa venovať svojej prednáškovej činnosti. Veľmi rád motivujem hlavne mladých ľudí, ale aj manažérov na zmenu postoja k tomu, čo je v živote dôležité, čo nie a akých hodnôt by sa mali držať a nikdy z nich nezľaviť. Potom mám v hlave dva charitatívne projekty. Jeden na pomoc starým opusteným ľuďom a jeden pre naše podnikateľské talenty. Ale to si musím dobre premyslieť a určite to už nebudú také úžasné projekty ako Dobrý anjel.

A čo voľnočasové aktivity?



Mojím „najväčším koníčkom“, ktorý som najviac zanedbal, sú moje malé deti, hlavne trojročný Martin, ktorý ma dokáže vyťažiť naplno. Odmenil sa mi však teraz tým, že sa naučil pri našich spoločných pobytoch v bazéne, kde musím rehabilitovať, plávať. Takže sa chcem venovať vo voľnom čase hlavne deťom a manželke a aspoň trochu im nahradiť tých takmer osem rokov, čo som sa upísal politike a ich zanedbával.

Zrejme máte aj viac času na vnúčatá, máte ešte nejaký spoločný plán na prázdniny?



Korona zastavila veľa našich plánov. Uvidíme. Verím, že minimálne v Tatrách strávime spolu pekné chvíle.



Ako je to s vaším platom? Ako úradujúci prezident ste tieto financie posielali sociálne slabým...



Svoj prezidentský plat som celý rozdal rodinám s deťmi. Dokopy to bolo viac ako tristotisíc eur a naďalej pomáham ľuďom v núdzi.



Už dnes si strana Za ľudí zvolí novú líderku či nového lídra. Aký je to pocit opúšťať v podstate svoje „dieťa“, keď ste stranu vybudovali a dostali do parlamentu.

Každý politik by mal mať v sebe pokoru a mal by sa vedieť naučiť povedať: Stačí. Žiaľ, mnohí sa prilepia k svojim stoličkám, zvyknú si na moc, na život celebrít, obskakovanie a mnohokrát aj na výhody, ktoré im funkcie prinášajú a nemajú chuť sa vrátiť do reálneho života a dať šancu iným. A to je škoda.

