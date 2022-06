Ministra financií Igora Matoviča (49) opustil ďalší mediálny poradca. Mnohí sa preto pýtajú – je to pre nevyspytateľnú povahu lídra OĽaNO? Zo slov jeho bývalých pracovníkov vyplýva len jedno – nie všetky rady si bral k srdcu.

Bývalý novinár Ladislav Bariak pracoval na ministerstve financií ako mediálny poradca pre Matoviča približne osem mesiacov. Ako dôvod svojho odchodu pre Denník N uviedol „udalosti uplynulých dní“. Koncom mája dal pre PLUS 7 DNÍ vyjadrenie, z ktorého možno usúdiť, že s výsledkami práce nebol úplne spokojný: „Chcem veriť tomu, že štýl jeho komunikácie sa po mojom príchode zmenil. Je viac ochotný komunikovať s novinármi, dávať rozhovory médiám atď.“

Bariak však nie je jediný, kto opustil mediálny tím Matoviča. Len pred niekoľkými dňami ohlásila svoj koniec na poste hovorkyne aj Michaela Lovásová. „Ja osobne, a rovnako aj úrad ministerstva financií, si vážime prácu novinárov,“ napísala s tým, že naďalej bude pracovať v rezorte.

V tejto súvislosti sme sa informovali o počte a fluktuácii zamestnancov. „Na tlačovom odbore ministerstva financií momentálne pracuje 6 zamestnancov. Počet zamestnancov bol rovnaký aj za pôsobenia bývalého ministra Eduarda Hegera. Po jeho odchode sa následne traja zamestnanci presunuli na iné pozície v rámci rezortu či Plánu obnovy a odolnosti SR a ich pozície boli opätovne obsadené,“ odkázali nám z tlačového odboru.

Riaditeľ tlačového odboru Úradu vlády z čias „premiérovania“ Matoviča Richard Pekar nedávno priznal pre PLUS 7 DNÍ, že šéf OĽaNO nemá problém rady počúvať, ale má problém sa nimi riadiť: „V konečnom dôsledku sa zariadil aj tak sám podľa seba. To znamená, že nebol pod vplyvom poradcov.“ Stretnutia so zborom poradcov vraj nemali pevnú štruktúru a mítingy s poradcami organizoval Matovič podľa nálady a situácie.

Článok pokračuje na ďalšej strane!