Nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Taraba stiahol z rokovania aktuálnej schôdze svoj návrh novely Trestného poriadku na prepracovanie. O návrhu sa teda nebude v máji hlasovať. Ak by sa zákon schválil, generálna prokuratúra by dostala obrovské právomoci.

Navrhovaná legislatíva zakazuje podať obžalobu pred rozhodnutím generálneho prokurátora o návrhu na postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Taraba v novele okrem iného navrhoval, aby počas konania podľa paragrafu 363 Trestného poriadku nebolo možné skončiť prípravné konanie a podať obžalobu. Ak by bola obžaloba podaná, musela by byť súdom odmietnutá.

Taraba zašiel tak ďaleko, že jeho pôvodná novela umožňovala konať Generálnej prokuratúre (GP) aj samostatne, teda bez toho, aby sa na nich obrátila obvinená osoba. GP by dokonca mohla zasiahnuť nielen v zásadných pochybeniach. Bývala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (klub SaS) si myslí, že generálny prokurátor a jeho inštitúcia by nahradzovali súdy. Dá sa aj predpokladať, že trestné konanie až do rozsudku by sa výrazne predĺžilo, keďže by sa mohlo v každom jednom prípade čakať na rozhodnutie GP.

Ešte predtým, ako Taraba stiahol svoju novelu, sa k situácii vyjadril aj šéf Sme rodina Boris Kollár. Ten chcel pôvodne paragraf 363 posilniť. „Ja som za to, aby do volieb zostal status quo,“ povedal nedávno v Rádiu Expres. Zdá sa teda, že paragraf 363 sa do volieb nesprísni a ani nezruší, respektíve neobmedzí. Na to totiž tiež nie je dostatok hlasov v parlamente.