Influencerka Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René Strausz sú od 29. septembra obvinení v prípade obchodovania s drogami. Manželia sa napriek tomu hneď ďalší mesiac vybrali na luxusnú dovolenku do Dubaja. Teraz im až tak do smiechu nie je. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podľa TV Markíza zamietol ich sťažnosť proti vzneseniu obvinenia.

Keď sa v októbri vybrala obvinená dvojica za lukratívnou exotikou, ÚŠP to nechcela komentovať. Zo strany súdu vraj pri rozhodovaní o väzbe manželov neboli totiž stanovené podmienky, ktoré by im obmedzovali pohyb. Plačková sa ale zachovala zodpovedne a o útek sa nepokúsila. Možno s manželom očakávali, že budú zbavení obvinenia. To sa ale nestalo!

„Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry zamietol sťažnosti Z. P. a R. S. proti uzneseniu o vznesení obvinenia. Obe osoby sú stíhané pre členstvo v zločineckej skupine v prípade obchodovania s drogami,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.

NAKA ešte na jeseň 2021 v rámci protidrogovej akcie, počas ktorej zaistili viac ako deväť kilogramov pervitínu, obvinila 15 osôb z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti. Prokurátor ÚŠP dal návrh na väzobné stíhanie na desiatich z nich, sudca ale zobral do väzby šesť ľudí. Strausz Plačková spolu so svojim manželom tak sú a aj budú stíhaní na slobode.