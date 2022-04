K znečistenému kultúrnemu domu po aprílovej oslave 60. narodenín nitrianskeho vajdu Štefana Lakatoša sa nikto zo zúčastnených predstaviteľov mesta veľmi nehlási. Dražovčania, ktorí sa na nekontrolovateľné parkovanie a celonočný hluk sťažovali, dodnes nemajú odpoveď na sťažnosť, ktorú poslali mestu ešte dvanásteho apríla.

„Kontaktovali sme aj primátora cez jeho fb stránku Mesto Nitra, odpísali nám, že ich vzniknutá situácia mrzí, prešetria to na odbore kultúry a že máme kontaktovať mestskú políciu,“ povedala nám jedna z obyvateliek Kultúrnej ulice v Dražovciach, ktorá sťažnosť podpísala.

Tak teda aj urobili, no privolaná mestská polícia vraj neurobila nič. Myslia si, že preto, lebo na oslave sedel aj náčelník mestskej polície Erik Duchoň spolu s primátorom Nitry Marekom Hattasom. Otázky v súvislosti s oslavou a neporiadkom, ktorý po nej zostal, poslal primátorovi mesta Hattasovi, rovnako aj náčelníkovi mestskej polície, aj denník Plus 1 DEŇ. Vysvitlo totiž, že sa bujarej narodeninovej párty zúčastnili aj oni.

POZRITE SI FOTO NEPORIADKU, KTORÝ ZOSTAL PO OSLAVE >>>

Nevšimli si, že v sále kultúrneho domu, ktorá má kapacitu 150 ľudí, ich bolo viac? Aspoň to tvrdí nitriansky poslanec Pavel Varga, ktorý sa bol na neporiadok pozrieť osobne. Nikomu neprekážalo, že sa tam v kuchynke, ktorá slúži iba výdaj jedla, smaží a vypráža? Že hostia fajčia v nefajčiarskom priestore? Domácich však šokuje najviac to, že keď po víkende našli kulturák, na ktorý nedajú dopustiť, v zdevastovanom stave, nikto z mesta neprišiel, aby sa na reálny stav, v ktorom ho našli, pozrel. Primátor Hattas nereagoval ani na verejné vystúpenie obyvateľky Dražoviec na mestskom zastupiteľstve, kde celú situáciu opísala.

Čo však Dražovčanov prekvapilo najviac, je skutočnosť, že sa oslavy zúčastnil aj nezávislý poslanec Nitry a kandidát na primátora v tohtoročných komunálkach Pavol Obertáš. Aj ten totiž na zastupiteľstve mlčal a ani slovkom sa k situácii nevyjadril.

„Prišiel som tam v nedeľu ráno o desiatej, postavil som sa do radu gratulantov a zablahoželal som mu,“ napísal nám. „Potom som tam stál bokom, nikoho som nepoznal, hodil som päť slov s vajdom a išiel domov. To sa len gratulanti zbiehali, s Hattasom som nebol.“ A čo hovorí na ten neporiadok? „To sa nerobí, že spravia zmluvu do polnoci a ráno zostane bordel, oni, ako som počul, to aj upratali, aj mesto im doúčtovalo hodiny navyše. Ale nie je fér, že to nechali na ráno, aby to všetci videli.“

VYJADRENIE MESTA AJ NÁČELIKA POLÍCIE NÁJDETE NA ĎALŠEJ STRANE >>>