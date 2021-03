Jakub Pohle, ktorý organizoval protesty Za slušné Slovensko v Bankej Bystrici označil Matovičovu stranu hneď v úvode ako „Obyčajní nadľudia". Pred časom kritizoval svojho bývalého kolegu Juraja Šeligu. Dôvodom bolo hlasovanie o interrupčnom zákone.

V minulosti Pohle ostro kritizoval podpredsedu Národnej rady SR Juraja Šeligu, ktorý bol tiež členom iniciatívy Za slušné Slovensko. „Juraj Šeliga vždy tvrdil, že ide do parlamentu riešiť súdnictvo. Myslím si, že hlasovanie za zmeny legislatívy, ktorá sa týka interrupcií, nemá vplyv na vymožiteľnosť práva, ale, naopak, zasahuje do rozhodovacích práv žien," vyjadril sa Pohle pre našu redakciu s tým, že takýto prístup vníma zo strany podpredsedu ako populizmus. „Nebudem to vôbec komentovať," reagoval vtedy Šeliga.

Tentoraz si vzal „Mladý cynik" na paškál hnutie OĽaNO, ktoré hanlivo nazval klerikálmi. Je nutné dodať, Pohle pravidelne poukazuje na zásahy cirkvi do chodu štátu. Náklad sa im nebude ľahko čítať!