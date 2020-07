Traja z troch najvyšších štátnych činiteľov sa stali terčom Belousovovej kritiky po utorkovej spomienke na národnú ikonu, Milana Rastislava Štefánika († 38). Belousovová vo svojom internetovom statuse uviedla, že v prejavoch vysokých štátnych činiteľov bolo počuť mnoho fráz a zvyčajných každoročne sa opakujúcich slov, no ani jeden z nich necitoval podľa nej najdôležitejšiu Štefánikovú myšlienku. „NEPOCTIVÝ ČLOVEK NEMOŽE VYKONAŤ VEĽKÝ ČIN.“

Citát tohto druhu by podľa Belousovovej znel z úst našich troch najvyšších ústavných činiteľov veľmi divne. “Pani prezidentka by si musela totiž najskôr nasypať popol na hlavu pri spomienke na to, ako to bolo s jej koncipientskou praxou a so získaním advokátskej praxe,”uviedla expolitička a okamžite sa oprela do Kollára. “Predseda NR SR celým svojím amorálnym spôsobom života, podvodmi pri získavaní titulu a vôbec celým svojím zmýšľaním tieto slová Štefánika výdatne popiera,” napísala.

Azda najviac kritiky si však vyslúžil premiér. “A nakoniec Matovič, vrchol všetkého amorálneho, čo táto spoločnosť a politika bola schopná vyprodukovať za ostatné desiatky rokov. Keď sa tak človek zamýšľa nad tým, akí ľudia v minulosti reprezentovali a bojovali za tento národ, chytá ma trochu depresia z toho, kam ako národ spejeme, kde sme sa za storočie posunuli, keď do svojho čela vyberáme čoraz horších a horších.Ono to asi bude tak, že nestačí len obroda slovenskej politiky, obrodu potrebuje celá naša spoločnosť,” zhodnotila Belousovová s dôvetkom, že od čias Štefánika sa hodnoty života Slovákov zásadným spôsobom zmenili.