Igor Matovič má za sebou diskusiu s občanmi Michaloviec. Debata v kultúrnom dome bola poriadne hlučná, miestami divoká a na adresu lídra OĽaNO v nej zaznelo viacero drsných urážok. Matovič to však zvládol a s divákmi diskutoval mierne a bez väčších emócií. A o to mu išlo. Nedať sa uniesť a nekričať po ľuďoch „hanba", ako to urobil pred týždňom poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.

Nápad vycestovať na debatu do Michaloviec dostal Igor Matovič po tom, ako sa pred rozvášnený dav posadili poverení ministri obrany a zahraničných vecí Jaroslav Naď s Rastislavom Káčerom. Ich diskusia bola po mnohých stránkach skritizovaná, a to najmä preto, že šéfovia rezortu nedokázali dostatočne udržať svoje emócie na uzde a na prítomných divákov začali kričať tak, ako to robili oni im. Mimochodom, udialo sa to v predvečer dňa, keď sa Naď s Káčerom postavili na tlačovej konferencii vedľa Eduarda Hegera pri predstavovaní novej strany Demokrati.



Matovič v ten moment nepotreboval viac. Urobil to, v čom je hotovým majstrom. Zlyhanie iných využil vo svoj prospech a v spojení s pomstou sa rozhodol všetkým ukázať, ako sa dá s občanmi diskutovať. Na posilnenie dojmu, že sa davu ľudí nebojí, vopred avizoval, že príde bez ochranky. „Prišiel som s nimi autom a o 14-tej som podpísal reverz, normálne, ako je to v nemocnici.“ K tomu, či ešte potrebuje ochrankárov, povedal, že ich má pridelených Úradom na ochranu ústavných činiteľov, keďže každý týždeň dostáva 2 – 3 listy s vyhrážkami, že ho niekto zastrelí. „Zatiaľ ju mám pridelenú do 23. marca,“ povedal Matovič s tým, že nekonkretizoval, či vtedy ju prestane využívať. Dušoval sa, že v miestnosti nebude žiadny ochrankár ani tajný policajt. „Tu žiadna ochrana, nikto nikoho nebude šikanovať za názor a nepadnú žiadne urážky," narážal na ministra Káčera. Samotnú debatu napokon Matovič skutočne zvládol, a to napriek tomu, že niektorí hostia boli extrémne hluční a po urážku nešli ďaleko. Jeden z nich sa dokonca postavil priamo pred expremiéra a povedal mu, že za to, že sa spojil so Sulíkom, je preňho "falat chu*a".

Vydržal aj piskot ľudí, ktorí si myslia, že pre krajinu neurobil nič dobré. Matovič naopak vyhlásil, že za to, ako zvládol náročné situácie, si nezaslúži trest, ale medailu.



„Igor Matovič zvládol túto debatu veľmi dobre. So záujmom som sledoval, ako zvládne vypäté emócie či nahnevaných návštevníkov, ktorí neprišli debatovať, ale nadávať. To, že sa Matovič nezľakol a išiel do „ohňa", jasne ukázalo, že je človekom, ktorý dokáže zvládnuť nahnevaný dav. A v tejto situácii je oveľa istejší, než keď bol predsedom vlády a musel komunikovať vecne na úplne inej úrovni. Treba povedať, že ako predvolebný ťah to bolo zaujímavé a originálne. Potreboval sa vymedziť voči odídencom z OĽaNO, ktorí podobnú debatu nezvládli veľmi dobre, lebo nie sú schopní komunikovať s rozhnevaným davom. Igor Matovič to zvládol prekvapivo dobre a treba povedať, že aj z reakcií prítomných ľudí sa ozýval potlesk častejšie než piskot," zhodnotil Matovičov výkon pre náš denník politológ Tomáš Koziak.

„Matovič je v tejto pozícii veľmi dobrý a je to možno aj hodená rukavica iným politikom. Matovič nedokáže zvládať mediálny tlak či tlak, ktorý na neho vyvíjajú politickí partneri, no v tejto situácii bol ako ryba vo vode. Pokiaľ bude takto obchádzať Slovensko pred voľbami a pôjde do ostrých debát s voličmi, potom si myslím, že 5 % hranicu má šancu zvládnuť. Odídenci od OĽaNO budú mať problém získavať percentá na úkor Matoviča, pretože oni toto nedokážu," dodal odborník.



Následne sa vyjadril aj k výroku lídra OĽaNO, že by si zaslúžil medailu.

Matovič však po skončení debaty neostal nič dlžný svojej povesti a na sociálnej sieti si opätovne kopol do ministra Káčera: „Som rád, že sme istému zakomplexovanému ministerkovi dokázali, že aj bez toho, aby sme ľudí nazývali „podliakmi, z ktorých by sa starí otcovia dogrcali”, sa dá normálne s ľuďmi diskutovať."



