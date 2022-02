V rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ nám prezradila, že žije v malom byte s balkónom. Pri zariaďovaní sa inšpirovala minimalizmom. „Mám veľmi rada prírodné materiály a jednoduché zemité farby,“ vysvetľuje. Jej slová do detailu vystihuje dominanta obývačky, ktorou je veľký okrúhly stôl s mramorovou doskou. „Z toho stola ide taká sila… Je neuveriteľné, ako to príroda zariadila a aký krásny je mramor,“ hovorí. Podľa jej názoru sa oplatí zainvestovať do kvalitného nábytku, ako aj bytových doplnkov, lebo dlho vydržia a stále rovnako dobre vyzerajú. Vo svojom byte má aj špeciálny kútik s kreslom potiahnutým príjemným zamatovým materiálom sivomodrej farby, kde rada číta alebo pozerá televíziu. „Kreslo farebne ladí s prírodným materiálom v byte, akým je mramorový stôl alebo benátska stierka na stene,“ hovorí.

Heslo „v jednoduchosti je krása“ charakterizuje aj jej romanticky ladenú kúpeľňu s mramorovou umývadlovou doskou v medenom prevedení. Poslankyňa prezradila, že pred zrkadlom trávi veľa času. „Čím som staršia, tým viac sa musím starať o svoju pleť. Som jedna z mála v mojom okolí, ktorá ešte neabsolvovala na tvári žiadne kozmetické zákroky. Nemám ani botox,“ prezradila.

