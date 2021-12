Peter Pellegrini na sociálnej sieti reagoval na sobotnú diskusnú reláciu Sobotné dialógy.

"Poslucháči Slovenského rozhlasu dnes na vlastné uši počuli, že predseda vlády Slovenskej republiky neexistuje. Namiesto diskusie s premiérom počúvali zdravotnícke okienko, v ktorom sa Eduard Heger hral na zdravotného poradcu," píše vytočený Pellegrini.

Líder Hlasu poukazuje na to, že to hovoril práve ten Eduard Heger, ktorý "ešte pred niekoľkými rokmi rozprával ľuďom, aké je skvelé opiť sa z vodky ešte pred obedom".

Strana Hlas-SD pritom považuje za nehoráznosť, že verejnoprávna relácia verejnoprávneho rozhlasu, v ktorej premiér nemá oponenta, nedala ľuďom žiadne odpovede na kľúčové otázky spoločnosti.

Anketa Počúvali ste dnešnú diskusnú reláciu Sobotné dialógy? Áno 14% Nie 86% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

"Premiér nepovedal ani slovo o tom, ako chce jeho vláda pomôcť ľuďom v extrémne ťažkej sociálnej situácii. Ani slovom nevysvetlil najväčšiu politickú ohavnosť tejto vládnej koalície, ktorá chce napriek všetkým svojim sľubom zmariť referendum odmietaním potrebnej zmeny ústavy," dodáva.

Pellegrini hovorí, že Heger ani slovom nezareagoval na to, že vláda zneužíva políciu na politický boj spôsobom, za ktorý by sa nemusel hanbiť žiaden diktátorský režim. "Je to absolútne zlyhanie Eduarda Hegera, ale aj Slovenského rozhlasu," dodal Peter Pellegrini.

Anketa Myslíte si, že Eduard Heger je dobrým premiérom? Áno 11% Nie 89% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný