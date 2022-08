Medzi tých, ktorých aktivitu v ostatnom čase stíhame ledva sledovať, patrí jednoznačne Erik Ňarjaš, ktorého by sme bez problémov mohli nazvať "multifunkčný". Za niekoľko mesiacov toho totiž stihol viac, než dosť. Popri práci poslanca NR SR sa stihol v zahraničí tajne oženiť s krásnou Alinou z Kirgizka. Tú následne presťahoval k sebe na Slovensko a spoločne absolvovali aj cestu ze Erikovou rodinou do Talianska.

Po chvíľach s rodinou sa však niekdajší profesionálny tanečník a neskôr finančný odborník pustil naplno do práce.

Stretnutia s občanmi si Ňarjaš nevie vynachváliť. Tí sa z jeho prítomnosti evidentne tešia. Zdroj: archív E.Ň.

Leto síce býva spojené s oddychom, čo však momentálne u Ňarjaša veľmi neplatí.

V súčasnosti má totiž plné ruky práce s kampaňou na predsedu Košického samosprávneho kraja, ktorú ostatný týždeň ohlásil aj s ďalšími kandidátmi na poslancov do VÚC. "Do politiky som vstupoval finančne nezávislý a mojím jediným motívom je pomc regiónu. Ako poslanec parlamentu som blízko vlády a dokážem viac presadzovať investície smerom na východ," povedal počas oficiálneho predstavovania kandidátov.

O posty v KSK zabojuje okrem Erika Ňarjaša aj poslankyňa NR SR Mária Šofranko a jej kolega Milan Potocký (vľavo). Zdroj: Archív E.Ň.

Ako sa od prvých dní ukázalo, politik berie hodenú rukavicu vážne a do kampane sa pustil s veľkou vervou. Kto čakal, že sa bude len fotiť s občanmi ako niektorí jeho súperi, je na omyle. Ňarjaš sa v rámci kampane stretáva s občanmi, rozdáva po celom kraji vitamíny, zapojil sa do charitatívnej pomoci, čapuje pivo a dokonca sa zúčastnil aj furmanských pretekov... Ak by sa vám zdalo, že to nie je možné stihnúť za jeden mesiac, vedzte, že on to dal za víkend. "Slnko vychádza z východu a tak som aj začal môj deň v centre Košíc, kde som si na terase dal dobrú kávičku. Moja prvá zastávka bola bola v Betliari, kde som bol navštíviť a pomôcť rodine, ktorej zhorel dom. Následne som išiel podporiť banícky deň v Nižnej Slanej, odtiaľ som cestoval do Spišskej Novej Vsi na dni mesta, kde sme rozdávali občerstvenie a vitamíny spoluobčanom," povedal denníku Plus JEDEN DEŇ o svojej sobote.

Ďalší deň následne strávil na Furmanskom dni v Sobranciach. "Je to krásna akcia, ktorá spája ľudí s prírodou. Zajazdil som si na koni a porozprával sa s návštevníkmi," dodal nádejný košický župan. "S ľuďmi sa rozprávam na rôzne témy, ako aj počúvam ich problémy. Ľudia si zaslúžia našu pozornosť v týchto ťažkých časoch. Je to naša poslanecká povinnosť ich potreby aj napĺňať," uzavrel politik, ktorý náročný program navyše zakončil veľmi špecifickou činnosťou v spoločnosti svojej manželky... O čo konkrétne išlo? To si pozrite v našej galérii.