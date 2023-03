Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer spolu s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom navštívili v pondelok východné Slovensko, kde sa zúčastnili diskusie na tému "Rok ruskej vojny proti Ukrajine - čo to znamená pre Slovensko?". Debata, ktorá sa organizovala v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach sa však zvrtla úplne neočakávaným smerom!

VIDEO: Nemilé prekvapenie! Na ministrov Naďa a Káčera takto pokrikovali ľudia v Michalovciach:

V budove kultúrneho domu sa zišli stovky ľudí, z ktorých približne polovica už pred začatím diskusie Naďa a Káčera začala na ministrov nelichotivo pokrikovať. Keď ich na úvod moderátorka debaty Gabriela Kajtárová chcela privítať, v hľadisku zazneli pokriky: "Hanba!", "Fúúúj", "Vlastizradcovia", či "Darmožráči". Nahnevaná skupina ľudí sa neupokojila ani po začatí diskusie a po celý čas prerušovali reč ministrov pískaním a výkrikmi.

VIDEO: "Hanba!", "Fúúúj" a "Vlastizradcovia" - kričali na ministrov Naďa a Káčera v Michalovciach.

"Mne to nevadí, že tu sú. Ja som rád, že prišli. Nech si vypočujú, aká je pravda," okomentoval správanie nahnevaného davu minister Naď. "Keby toto robili v Rusku, všetci komplet idú do basy," povedal tiež Naď na adresu svojich kritikov. "Sme predmetom ruskej dezinformačnej vojny a propagandy už roky. Dneska bohužiaľ doplácame na nie bohvieakú úroveň vzdelávania, akú na Slovensku máme," doplnil ho Káčer.

VIDEO: Káčer nahnevanému davu: "Toto je váš mier? Toto je vaše vlastenectvo? Za toto ste tu prišli zjapať ako stádo paviánov?"

Minister Káčer neskôr aj ostrými slovami skritizoval tú časť obecenstva, ktorá po celý čas diskusie pokrikovala na ministrov. "Tí starí otcovia v SNP by sa tak za vás hanbili, dogrcali by sa z vás keby vás videli. A taký Štefánik s legionármi, ktorí bránili našu južnú hranicu, tí by sa v hrobe obracali keby takýchto podliakov tu videli," povedal šéf diplomacie. Ten opätovne skritizoval Slovákov, ktorí odmietli bojovať za Slovensko, ak by došlo k mobilizácii.

VIDEO: Nahnevaný minister Káčer posiela tvrdý odkaz svojim kritikom v Michalovciach: