Pellegrinimu sa nepozdáva, že rokovanie o zákonoch, ktoré majú pomôcť ľuďom, sa neustále presúvajú. Naopak, už čoskoro by sa malo hlasovať návrhu Igora Matoviča, ktorý chce dať všetkým hlasujúcim vo voľbách 2023 po 500 eur zo štátneho rozpočtu. Štát by mala stáť táto "atómovka" minimálne 1,5 miliardy eur. „Matovičove fantasmagórie nepodporíme. Chce to vykryť z odvodu pre Slovnaft za 500-miliónov,“ povedal Pellegrini s tým, že je to len tretina, ktorú by štát na tento návrh potreboval.

„To je Cirkus Humberto v podaní Matoviča, len aby zaujal. On si v noci vymyslí blbosť a my sa tu na to musíme pozerať, ako sa Slovensko a parlament bavia o blbostiach,“ pritvrdil Pellegrini. Líder Hlasu zároveň pripomenul, že keď Matoviča vyzvali na pomoc seniorom, tak sa Slovnaft nezdaňoval. Vraj šéf OĽaNO iba odkázal, že peniaze nie sú. Rovnako vraj Matovič postupoval, keď chcel Hlas pomáhať rodičom, ktorí počas Covidu museli deťom kupovať tablety a internety. „Prečo vtedy nezdanil Slovnaft? Teraz keď ide o jeho blbosti, tak peniaze nájde. Je to celé postavené na hlavu,“ dodal Pellegrini.

No to nebolo z jeho strany ani zďaleka všetko. V parlamente je aj návrh na podporu rodín. S tým poslanci Hlasu súhlasia, no nechápu, prečo Záborská aj do tohto ťahá citlivú tému. Pellegrini prízvukoval, že Hlas podporí príspevok pri narodení štvrtého dieťa.

Záborskej však poslal poriadne tvrdý odkaz, ktorý sa jej rozhodne páčiť nebude.

