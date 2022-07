V polovici júla prekvapil mnohých voličov Progresívneho Slovenska status expredsedníčky strany Bihariovej, ktorá otvorene priznala osobné vyhorenie. „Takmer úplne som sa odstrihla od virtuálneho sveta a prestala obsluhovať všetky svoje komunikačné kanály. Rovnako som sa odstrihla od politiky a dokonca aj od materskej strany - Progresívneho Slovenska,“ šokovala so slovami, že o všetkom informovala aj predsedníctvo strany.

Za vyhorením bolo podľa jej slov vysoké pracovné tempo, v ktorom bola prakticky od ukončenia školy, no ako priznáva, prvé náznaky pociťovala už po volebnom neúspechu koalície. „Cítila som ich už tesne po voľbách, no vtedy som to odbila vysvetlením, že ide o prirodzenú súčasť dočasnej depresívnej apatie spôsobenej parlamentnou prehrou a neskôr izoláciou v čase pandémie,“ vysvetlila. Počas dvojmesačnej dovolenky sa venovala predovšetkým rodine, nastúpila aj na denné doktorandské štúdium práva.

Bihariová sa však okrem toho rozhodla prekonať aj samú seba a čeliť strachu, ktorý si v sebe niesla prakticky po celý život - čo ju až doteraz desilo sa dozviete v galérii.

Na čele progresívcov stojí od mája podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka (38). Strana vraj momentálne rieši personálne a odborné posilnenie tímu v témach, ktoré progresívci považujú za kľúčové. „Najmä v oblasti ekonomiky, školstva či zdravotníctva. Pracujeme tiež na programových tézach pre najbližšie voľby, nech už sa budú konať kedykoľvek," konštatoval Michal Šimečka pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Zároveň dodal, že v prípade volebného úspechu je ochotný sľubne naštartovanú kariéru v europarlamente ukončiť. „V prípade úspechu by som ako predseda strany mal záujem pôsobiť v Národnej rade a tým by som opustil Európsky parlament," vysvetlil.

Do politiky sa znovu mieni zapájať aj niekdajší líder a súčasný podpredseda strany Michal Truban. „Aktívne sa angažujem a robím všetko pre to, aby sme mohli rásť,“ odkázal. „Len nedávno som na tlačovke pred ministerstvom financií upozorňoval na škandál s mýtnym tendrom, ktorý súčasná vláda obstarávala podobne nehospodárne ako tá smerácka. Ďalej sa venujem témam informatizácie, podnikateľského prostredia či modernizácie priemyslu," konštatoval Truban.

Samotná Bihariová je odhodlaná vrátiť sa od septembra do Progresívneho Slovenska. „Ak by som mala o návrate akúkoľvek pochybnosť, miesto podpredsedníčky by som si určite nedržala," priblížila súčasnú situáciu pre náš denník. Hoci si v týchto chvíľach ešte stále užíva voľno, „sabatikal“ jej vraj veľmi pomohol a cíti sa oddýchnutá. V prípade potreby je ochotná vrátiť sa do víru politiky hoci aj hneď. „Ak by prišlo k neočakávanej situácii, povedzme k pádu vlády, potom by môj ‚sabatikal‘ zajtra skončil. V tejto chvíli sa cítim dostatočne zregenerovaná na to, aby som do politiky dokázala skočiť rovnými nohami," vyhlásila.

Či sa progresívci od septembra pustia do výraznejšej predvolebnej kampane povedať nevie. „Nechcem hovoriť za stranu, keďže posledné dva mesiace som nebola účastníkom žiadnych straníckych debát a ani neviem, či je niečo také nateraz opodstatnené, keďže voľby by mali byť až v roku 2024," doplnila s tým, že ak by však prišlo k rozpadu súčasnej vlády, osobne by sa dokázala situácii prispôsobiť. „Za seba viem povedať, že som na to pripravená,“ uzavrela.