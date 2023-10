Podľa dostupných informácií bolo epicentrum v obci Kvakovce s magnitúdou 5,08. Otrasy bolo cítiť v Prešove, Sabinove, Košiciach, Michalovciach, Vranove nad Topľou, Snine i Humennom. Zemetrasenie pocítili aj na Ukrajine, v Poľsku a v Maďarsku.

Portál Domaša City Dobrá na sociálnej sieti Facebook informoval, že "zemetrasenie na Domaši utrhlo loď Bohemia zo suchého doku z kolajníc priamo do Domaše."

Európske-stredomorské seizmologické centrum na svojom webe informuje, že epicentrum malo byť zhruba v okolí 18 kilometrov od Humenného a dosiahnutá malá byť magnitúda 5.

"Ja tipujem, že bude menšia, lebo to je automatická lokalizácia. Presnejšia bude tá ručná. Ak by magnitúda bola okolo 5, tak naposledy sme mali zemetrasenie s epicentrom na území s takouto magnitúdou pred asi 80 rokmi. Takže na naše pomery je to silné," povedal pre TASR edúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay.