Takéto hodnotenie volebných programov od odborníkov ste nečakali. Aha, kto bol najúspešnejší

Politické strany sľubujú pred voľbami aj nemožné. No nie vždy majú v predvolebných programoch ošetrené, ako to dosiahnuť. Odborníci z rôznych inštitúcií si preto posvietili na to, ktorý politický subjekt má pripravené najlepšie riešenia pre zdravotníctvo, školstvo, verejné financie, boj proti korupcii a samosprávy. Pre mnohých bude možno prekvapenie, že najlepšie obstála SaS Richarda Sulíka (55). Napriek priaznivému hodnoteniu odborníkov nemajú liberáli až taký dôvod na oslavy. Faktom totiž je, že u voličov, minimálne podľa prieskumov, saskári rozhodne nevyhrávajú.