Na jednej strane sprísnenie interrupčného zákona, na druhej novela, ktorá by podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru Slovenkám umožnila presunúť sa do 21. storočia a nepodstupovať "výškraby" s trvalými následkami. Namiesto bolestivého zákroku sa Cigániková rozhodla zabojovať za interrupčnú tabletku, ktorá je v mnohých krajinách samozrejmosťou. Na Slovensku k jej zákazu prispel aj kresťanský inštitút HFI.

Aký bude Záborskej zákon?

Anna Záborská sa vyjadrila, že súčasná podoba zákona je konsenzom so stranou Za ľudí. Trvá na tom, že do Ústavy Slovenskej republiky chce doplniť, že život pred narodením je hodný ochrany. Podľa Jany Bittó Cigánikovej sa SaS a Kresťanská únia v tejto téme nedokážu zhodnúť. "Akékoľvek sprísnenie súčasnej podoby zákona je pre SaS neprijateľné," povedala s tým, že ich strana nebude za tento zákon hlasovať. Pritom zdôraznila, že jej pozmeňujúci návrh obsahuje možnosť interrupčnej tabletky. "Je mi jasné, že pani Záborská s tým súhlasiť nebude, ale chceme odhaliť zloženie parlamentu,"zdôraznila liberálka.

Štatistiky

Anna Záborská operovala so štatistikami, podľa ktorých by jej prístup zachránil o 150 detí viac. Jana Cigániková svoju oponentku vyzvala, aby jej tieto štatistiky predložila, alebo jej na ne aspoň poslala link. "Niektorým ženám dať dlhší čas na rozmyslenie," argumentovala Záborská.

Bittó Cigániková by štatistiky podporila, ak by boli dobrovoľné. "Pani Záborská, vy hovoríte vždy jednostranne, čo je pre vás typické. Argumentujete krajinami, kde sa dá interrupcia podsúpiť dhlšie než u nás, čo je 12 týždňov. Žena od vás nepotrebuje, aby ste jej zákonom nakazovali, aby premýšľala nad svojím rozhodnutím," rozohnila sa SaSkárka, ktorá argumentovala aj výhradou vo svedomí, ktorú lekár môže uplatniť.

Zábroská tvrdí, že štát informácie potrebuje, aby vedel s akými problémami žena bojuje. "Na 96 hodín žene zakazujete vykonať interrupciu. Týrate ju a štiepite nielen debatu, ale aj spoločenskú diskusiu. Tento postup neodporúča ani WHO, odborníci a ani medzinárodné organizácie,"zaútočila Cigániková. Popri temperamentnej SaSkárke sa mala zástupkyňa OĽaNO problém dostať k slovu.

Jana Cigániková (SaS) si pri skladaní sľubu zložila rúško z tváre. Zdroj: RTVS

(Ne)dostupná starostlivosť

Podľa Záborskej sú špecialisti dostupní natoľko, že im druhý posudok neuškodí. "Mnoho žien to využíva aj teraz," povedala Záborská. Argumentovala tým, že ak má človek chorú pečeň, vyhľadá aj 10 odborníkov. "Ak sa zistí, že plod môže mať vývojovú chybu, prepláca to poisťovňa. Pokiaľ riskovať nechce, tak jej to tento zákon zakazuje," povedala a podotkla, že štát a ani zákon Záborskej sa nestará o deti, ktoré už na svete sú a nerieši ich problémy.

Zábroská tvrdí, že jej zákon sa disinterpretuje, pričom uvádza, že vie, že zákon je možné interpretovať rôzne. "Myslíte si, že ja nechcem pomôcť ženám?Tvrdíte toto? Tak mi to povedzte do očí, lebo je to kravina," vybuchla Bittó Cigániková, ktorá Záborskej "šplechla" do očí, že podľa nej by bolo podľa ich predstáv, ak by ženám dávala informácie, ktoré podsunie práve cirkev.

Potraty a potratová tabletka spolu podľa Záborskej nesúvisia

Potratovú tabletku odporúča Slovensku podľa Jany Bittó Cigánikovej nielen Európska únia, ale aj WHO. Záborskej, ktorá tvrdí, že to nie je pravda, Cigániková odkázala, že Lucia Ďuriš Nicholsonová jej to vysvetlí. Záborská nechcela odpovedať na otázku, ktorá sa týkala toho, či sa budú v NR SR snažiť o disahnutie poľského modelu. "Myslím si, že na to v parlamente nie je vôľa," povedala Záborská. "Pani Záborská si to nemôže dovoliť, lebo by stratila politickú podporu. Ste v politike 30 rokov a vaša agenda nie je nič iné," vykríkla Cigániková. Záborská nevylúčila, že by hlasovala za prísnejšie varianty. "Toto, čo vy robíte. Vy nemáte problém nepovedať pravdu. Dúfam, že dôjdeme do bodu, že podáme pozmeňovací návrh spolu s tým, že tam bude interrupčná tabletka a ponechaný status quo. Ak sa to podarí, tak ublížite nielen ženám, ale aj klubu OĽaNO," uzavrela Cigániková s tým, že povedala, že Záborská klame ľudí a zákazy a príkazy nie sú pomoc.