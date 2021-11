Slovensko doposiaľ azda nemalo koalíciu, ktorej členovia by častejšie hrozili demisiou či odchodom z koalície ako v tej aktuálnej. Istý čas chodili dokonca jednotliví ministri do prezidentského paláca s odstupujúcim dekrétom častejšie než do vlastného úradu. Zisťovali sme, ktorý politik by v pomyselnom rebríčku „vyhrážačov“ získal prvé miesto.

Sú vyhrážky o podávaní demisií novým národným športom? Napriek tomu, že súčasná vláda nie je pri moci ani dva roky, takmer každý z jej členov už aspoň raz spomenul odchod zo svojej funkcie. A podmieňovali ho už skutočne kadečím. S týmto neveselým „trendom“ zrejme začal exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Ten ešte začiatkom tohto roka podmieňoval svoj odchod nedodržaním covid automatu. Neskôr názor zmenil a funkcie sa vzdať nechcel. Napokon v polovici marca z postu odišiel na žiadosť koaličných partnerov.

Napriek tomu, že bývalú vládu s minimálnymi zmenami raketovou rýchlosťou nahradila v apríli tá súčasná, trend vyhrážok odchodom ostal aj naďalej. „Na otázku, kto sa najčastejšie vyhráža odchodom z koalície, odpoviem, že rozhodne Boris Kollár,“ povedal politológ Jozef Lenč o šéfovi Národnej rady. Ten za ostatných pár mesiacov stihol pohroziť odchodom z koalície už pre úpravu paragrafu 363, následne pre reformu nemocníc či súdov. Predseda Sme rodina zvolil rovnakú rétoriku aj v prípade, že by strane neprešli zmeny zákonov o výstavbe nájomných bytov či o exekučnej amnestii. „Samozrejme, že ak sa vyhrážka nenaplní reálnym politickým rozhodnutím, keď neodíde dotyčná politická strana, tak sa to dá označiť za zneužívanie,“ dodal Lenč s tým, že hnutiu Sme rodina, ktorému Kollár šéfuje, to doposiaľ neprinieslo žiaden prospech.

Druhým v pomyselnom rebríčku „vyhrážačov“ by podľa odborníka skončil minister financií a expremiér Igor Matovič (48), ktorý sa taktiež o odchode z vlády zmienil už viackrát. „V prípade, ak sa ukáže, že ústavná väčšina nemala zmysel, potom to asi radšej rozpustime a poďme od toho,“ povedal Matovič na margo možného rozpadu vlády aj v nedeľnej relácii TA3. O demisii sa však viackrát zmienil aj v minulosti, napríklad pri téme plošného testovania. Tretie miesto by si podľa politológa zrejme zaslúžil minister školstva Branislav Gröhling. Ten skutočne, rovnako ako financmajster, podal demisiu počas marcovej vládnej krízy. Gröhling údajne podmieňoval svojou demisiou aj otvorené školy počas súčasného lockdownu. Lenč dodáva, že o niečo podobné sa pokúšal napríklad aj šéf SNS Andrej Danko počas minulej vlády. „Lenže dnes sa to politicky nadužíva, až to zavše pôsobí trápne. Je to DNA tejto ‚opozičnej koalície‘,“ zakončil odborník.

Najnovšie mal po tomto „ťahu“ prekvapivo siahnuť aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. V rozhovore pre portál aktuality.sk to potvrdila vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá uviedla, že ním podmieňoval prísnejší lockdown spoločne so zatvorenými školami. Samotný minister však pre Denník N túto informáciu poprel.

Okrem trojice víťazov sa demisiou vyhrážali viacerí politici. Najviac ich bolo zrejme počas marcovej vládnej krízy. Bonusom bola dodnes nepochopená demisia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. „Svoju demisiu vnímam ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy,“ uviedol Krajniak vo svojom liste prezidentke Zuzane Čaputovej napriek tomu, že ho k tomuto kroku nikto nevyzýval.

