Po nástupe do vlády to vyzeralo, že vládne noviny, ktoré by mali občanov informovať o tom, čo sa vo vláde deje, budú jednou z priorít aktuálneho predsedu vlády. V dobe, keď sa táto téma skloňovala v médiách, ju za dôležitú označil aj predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Dnes kupodivu mlčí aj tlačové oddelenie, ktoré podľa hovorcu Matúša Bystrianskeho nič nevie. "Celé je to v kompetencii Úradu vlády," povedal pre náš denník.

Papaláš Matovič?

Podľa poslanca Matúša Šutaja Eštoka je však už všetko dohodnuté a premiér vraj plánuje minúť na vlastnú propragandu dychberúcich 7 miliónov eur. "Štát našiel voľných 7.000.000 eur. V čase keď zúri pandémia, ekonomika prudko klesá a tisícky ľudí nemajú z čoho žiť je to výborná správa," začal sarkasticky svoj príspevok s tým, že vymenoval, čo všetko sa za takú sumu dá kupiť a kde by sa podľa neho dalo pomôcť.

"Len v zdravotníctve by sme za to vedeli nakúpiť 100.000 ochranných prostriedkov, vrátane oblekov, respirátorov a rukavíc. Alebo otvoriť 1000 nových nemocničných lôžok po celom Slovensku. Alebo ešte lepšie, na celý ďalší rok si za to môžeme zaplatiť vyše 500 nových zdravotných sestier. A to hovorím len o zdravotníctve," pokračoval poslanec, ktorý uviedol, že sa mu dostal sa mu do rúk utajovaný vládny materiál. "Viete na čo chce 7.000.000 eur použiť papaláš Igor Matovič?" uzavrel s tým, že odpoveď si máme pozrieť vo videu.

Na čo má slúžiť predmetných 7 miliónov sa dozviete vo videu