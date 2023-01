Dnes pochovajú dlhoročného politika a europoslanca Smeru–SD Miroslava Číža († 68), ktorý zomrel 29. decembra po dlhej chorobe. V spoločnosti dám sa politik veľmi neukazoval, no šušká sa, že si rozumel so sympatickou blondínkou Janou Hubinskou (58).

Dlhší čas sa povrávalo, že so známym slovenským politikom dokonca tvorili pár. Správu však oficiálne ani jeden z nich nepotvrdil. „Boli veľmi dobrí priatelia, mali k sebe blízko, ale nezaznamenal som nič také, čomu sa na Slovensku hovorí ‚chodiť spolu‘," vysvetlil denníku Plus JEDEN DEŇ bývalý europoslanec Smeru-SD Boris Zala.

V minulosti vzbudila pozornosť aj informácia, že dcéra herečky Sarah Hubinská pracuje ako asistentka europoslanca Číža v Bruseli. Známa mama dcére dopriala štúdium v zahraničí ešte počas strednej školy. Vyslala ju na univerzitu do USA, kde aj maturovala. Ešte počas štúdia sa Sarah prihlásila na stáž do kancelárie vtedajšieho europoslanca a zakladateľa Smeru Borisa Zalu. „Moja šéfka kabinetu Sarah vybrala a počas polročnej stáže sa osvedčila, tak sme jej navrhli, či by nechcela robiť asistentku. Ponuku prijala,“ zreferoval toho času pre týždenník Plus 7 DNÍ Boris Zala nástup Hubinskej dcéry do zákulisia politiky.

„Zariaďovala všetko, čo bolo spojené s mojimi zahraničnými cestami ako člena zahraničného výboru Európskeho parlamentu. Materiály, dokumenty, prípravu,“ opisoval pracovnú náplň Sarah politik. S Janou Hubinskou sa Zala podľa svojich vlastných slov pozná „veľmi dobre“, ale – ako vraví – prijatie Sarah do práce k nemu vraj nemalo nič spoločné s ich kamarátskym vzťahom. Po voľbách v roku 2019 Zala skončil, ale jeho asistentka Sarah len zmenila vizitku. Zostala totiž v službách Miroslava Číža zo Smeru.

Ako si na Miroslava Číža spomína herečka Jana Hubinská a či s ním bola v poslednom čase v kontakte, sme sa pýtali aj jej, no do uzávierky nám neodpovedala.

