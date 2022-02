O autorstve prejavu prezidentky ako prvý informoval portál refresher.sk. Podľa prezidentského paláca prišlo k nedorozumeniu. "Jana Kobzová ako poradkyňa prezidentky pre zahraničnú politiku pripravovala prvotný draft vyhlásenia prezidentky na počítači, ktorý využívajú spoločne so svojím manželom – uznávaným bezpečnostným expertom Tomášom Valáškom. Preto sa vo vlastnostiach dokumentu objavilo jeho meno," vysvetlil poradca prezidentky Martin Strižinec. "Prezidentka výlučne sama určuje, čo bude obsahom jej vyhlásení. Príprava podkladov a pracovných verzií jej vystúpení je však štandardnou pracovnou náplňou poradcov prezidentky, preto ani v tomto prípade nejde o nič výnimočné," uzavrel.

Prezident Slovenskej republiky by mal byť nadstranícky, a tak je namieste otázka, či môže byť stranícka príslušnosť manžela poradkyne hlavy štátu problémom. "Pán Valášek kandidoval do parlamentu za stranu Za ľudí, dnes je členom PS, zajtra bude možno členom inej strany. Jeho stranícke ukotvenie je mimoriadne mizivé, predpokladám, že si ho strany prizývajú ako odborníka na zahraničnú politiku a v tejto oblasti patrí k najlepším na Slovensku," konštatoval politológ Radoslav Štefančík. "Na druhej strane, prezidentka sa nikdy netajila tým, že okolo seba má alebo mala ľudí z Progresívneho Slovenska. Prezidentský palác zamestnal kedysi priateľku bývalého šéfa PS Trubana, v európskej politike jej radil Michal Šimečka, rovnako z PS, a zrejme by sme medzi jej poradcami našli ďalších ľudí s nejakými kontaktmi. Je to v poriadku, pokiaľ otvorene nezvýhodňuje jednu stranu, ako to napríklad svojho času robil Ivan Gašparovič," uzavrel.

Štefnačík dodáva, že je nie je problémom, aby prezidentom písali prejavy poradcovia či dokonca celý tím poradcov. "Je to úplne prirodzené a nie je to žiadne tajomstvo," dodal. "Napríklad americký prezident má podobných poradcov viacero," vysvetľuje ďalší politológ Grigorij Mesežnikov. "Ak teda poradkyňa prezidentky pripravuje podklad pre prejav, je to v poriadku. Navyše prezidenti so svojimi poradcami komunikujú na dennej báze, takže prejavy, ktoré poradcovia píšu, sú prirodzene výsledkom spoločného uvažovania a prezident sa s nimi musí stotožniť," uviedol.

Politológ Radoslav Štefančík

Mesežnikov sa stručne vyjadril aj k ministrovi financií Igorovi Matovičovi, ktorý medializované informácie komentoval slovami: "Nadstranícka prezidentka. Strašná hanba."

"Ak by mal Igor Matovič dobrých poradcov, ktorí by mu pomáhali, pripravovali pre neho podklady a pomohli by mu s písaním prejavov, potom si myslím, že by sa kvalita jeho výkonu podstatne zvýšila," uzavrel.

