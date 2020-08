Na Ministerstve vnútra sa to len tak hemží bývalými tajnými agentmi. Po predčasnom odchode Lukáša Kyselicu z postu štátneho tajomníka rezortu sa do funkcie dostal Vendelín Leitner. Toho dokonca podozrievali z ovplyvňovania rozhodovacích procesov na ministerstve v prospech finančných skupín!

Kyselica odstúpil z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra po tom, ako sa prevalilo, že počas predvolebnej kampane pracoval vo vojenskom spravodajstve (VOS) a zároveň kandidoval do parlamentu za stranu OĽaNO. Zákon totiž zakazuje, aby sa vojenskí tajní aktívne zapájali do politiky. Kyselica sa z postu na ministerstve vrátil do parlamentu, kam bol vo voľbách zvolený.

Leitner bol v minulosti tiež zamestnancom VOS, no tá ho zároveň podozrievala z práce v prospech záujmových skupín. „Mala ho podozrievať, že chce ovplyvniť rozhodovací proces na ministerstve v prospech finančných skupín, ktoré mali záujem o kúpu, prevod či prenájom vojenských zdravotníckych pracovísk,“ napísala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Z Centrálneho registra zmlúv podľa nej nevyplýva, že by sa ministerstvo obrany v čase, kedy tam pracoval Leitner, zbavovalo zdravotníckych zariadení.

Lukáš Kyselica (OĽANO) skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Zdroj: Michal Svítok

Leitner bol odpočúvaný od júla 2011 za vlády Ivety Radičovej, kedy bol ministrom obrany, pod ktoré VOS spadá, bývalý člen SaS Ľubomír Galko. Odpočúvacia akcia skončila už v auguste, práve preto, že sa prevalilo protiprávne odpočúvanie viacerých dôstojníkov v rezorte, civilistov a novinárov. Leitner sa potom sťažoval na Ústavnom súde a žiadal desaťtisíc eur, no neuspel. „Súd v odôvodnení citoval z tajných dokumentov, podľa ktorých ho sledovali pre možné korupčné správanie,“ napísala Petková.

„Ja som bol nespravodlivo obžalovaný,“ povedal po Leitnerovom vymenovaní minister vnútra Roman Mikulec. Ten v minulosti pracoval ako šéf VOS a upozorňoval na tunelovanie vojenského spravodajstva. Neskôr bol obžalovaný z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Súd v jeho prípade napokon rozhodol, že kauza bola vykonštruovaná a je nevinný. Jeho trestné stíhanie sa udialo ešte za vlády Roberta Fica.

K situácii sa dnes vyjadril aj minister obrany Jaroslav Naď. Ten nedisponuje žiadnymi informáciami o Leitnerovom sledovaní za éry Galka. „Jediné, čo môžem povedať, je, že si to nechám komplexne preveriť a zdôvodniť,“ povedal Naď. Galko sa nedávno do rezortu obrany vrátil. Má šéfovať leteckým opravovniam v Trenčíne.

