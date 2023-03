Fotografovi Plus JEDEN DEŇ sa podarilo zachytiť, ako autami prichádzajú na Úrad vlády exminister pôdohospodárstva Ján Mičovský či poslanci Anna Remiášová a Tomáš Šudík. Ďalší členovia Budajovej platformy zase boli odfotení na ceste do budovy cez priľahlý park. Čo bolo dôvodom ich spoločného večerného stretnutia, sme sa pýtali aj dotyčných poslancov, no do reči im veľmi nebolo. FOTKY BUDAJOVCOV NA TAJNOM STRETNUTÍ NA ÚRADE VLÁDY SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Vyjadril sa len Kristián Čekovský, ktorý však na stretnutí chýbal. „Poslanci platformy sú v úzkej a pravidelnej komunikácii s predsedom vlády. Vzhľadom na pracovný program poslancov aj premiéra je štandardné, že takéto stretnutia sa konajú neskoro večer, keď už máme splnené ostatné pracovné povinnosti,“ vysvetľoval Čekovský dôvody večernej schôdzky.

„Išlo o bežné pracovné stretnutie s témami súčasnej schôdze Národnej rady,“ odpísal Budaj na otázku, čo bolo dôvodom rokovaní. Rovnaké stanovisko zaslal aj samotný Úrad vlády: „Išlo o stretnutie s poslancami o vládnych bodoch na prebiehajúcej schôdzi."

Politológ Radoslav Štefančík nevidí na stretnutí Hegera s poslancami Budajovej platformy nijakú senzáciu. „Nemyslím si, že je to nejako prekvapivé. Ján Budaj a ďalší poslanci patria do skupiny nespokojných s tým, ako sa vyvíjalo OĽaNO. Je preto úplne prirodzené, že rokujú s Eduardom Hegerom o podpore,“ konštatoval. „Otázne však je, či rokovali o ich vstupe do strany Demokrati, alebo o postupe pri hlasovaní o vládnych návrhoch v parlamente,“ zamýšľal sa Radoslav Štefančík. Nemyslí si však, že Budajova platforma môže zvýšiť preferencie Hegerovej strany. „Pokiaľ však majú svojich podporovateľov, každý hlas sa počíta pri strane, ktorá atakuje hranicu zvoliteľnosti,“ poznamenal.

Aj podľa politológa Tomáša Koziaka ide o očakávanú záležitosť. „Keď Heger zakladal politickú stranu, očakávalo sa, že títo ľudia budú patriť k prvým a veľmi významným odídencom z OĽaNO, a že prejdú k pánovi Hegerovi,” priblížil Koziak. Na rozdiel od svojho kolegu si myslí, že táto platforma môže zvýšiť preferencie Hegerovej strany. „Ľudia okolo Jána Budaja predstavujú tých, ktorí sú viditeľnejšími politikmi v rámci OĽaNO,” vysvetľoval. A čo na to podľa neho hovorí Igor Matovič? „Je s tým asi zmierený. Aj on sám, keď realisticky uvažuje, mohol očakávať, že k tomu dôjde,” uzavrel Koziak.