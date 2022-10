Extenistka a poslankyňa Národnej rady SR vo svojom programe vyzdvihla, že sa bude predovšetkým snažiť podporiť a rozvinúť šport v Starom meste. Prekvapila aj prísľubom, že ako starostka ponúka Hodinu tenisu zdarma pre deti rezidentov.

Čo sa týka podpory športu, podľa Tabák situácia nie je dobrá celoslovensky. "Je tam stále čo zlepšovať, aby bol šport dostupnejší pre deti, aby bolo čo najbližšie nejaké detské ihrisko, alebo multifunkčné ihrisko v škole, a aby deti športovali," myslí si. "Rodičia vždy chcú, aby deti boli bližšie k športu, aby to bolo dostupnejšie a nebolo také drahé. Sme vo veľkej kríze, energie idú hore, takže Hodina tenisu v tenisovej hale bude oveľa drahšia a rodičia si to nebudú môcť dovoliť," vysvetľovala ďalej dôvody, prečo sa rozhodla pomôcť deťom hodinou tenisu zadarmo.

Zdôraznila, že úplne prvýkrát sa stalo, aby niekto z pozície starostu také niečo ponúkol. "Miesto toho by som raz týždenne nešla ku kaderníkovi, na manikúru, pedikúru, či na masáž; ale by som sa venovala deťom. Aj naša pani starostka Aufrichtová má určite aj voľný čas, no ja by som tento čas využila pre naše deti," podčiarkla Tabák. Na otázku, z čoho by financovala hodinu tenisu zdarma odpovedala, že z vlastných peňazí. "Financie na Hodiny tenisu zdarma by som zobrala z vlastného vrecka. To si ja viem dovoliť, aby som jednu hodinu týždenne pre tie deti financovala. Bavíme sa o pár stoviek eur mesačne," vraví.

Tabák neskrýva nespokojnosť s prácou súčasnej starostky Starého mesta. Na otázku, čo jej na Zuzane Aufrichtovej (47) najviac vadí, odpovedala slovami: "Je tam veľmi veľa nedostatkov. Urobila aj pár dobrých vecí, ale myslím si, že starostka by mohla byť viacej reprezentatívnejšia. Poviem úprimne, ja našu pani starostku poznám hlavne cez selfie," hovorí. CELÚ KRITIKU TABÁK NA ADRESU AUFRICHTOVEJ SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Poslankyňa Romana Tabák kandiduje v jesenných komunálnych voľbách na tri funkcie: starostku Starého mesta, miestnu poslankyňu ako aj za poslankyňu mestského zastupiteľstva mesta Bratislava. "Ja som jediná kandidátka na starostku v Starom meste, ktorá je v parlamente a bude bojovať za Staromešťanov na parlamentnej úrovni. Teraz tlačím aj na Ministerstvo školstva SR, aby bola povinná tretia hodina telesnej výchovy," prízvukovala extenistka.