SNS Andreja Danka zbrojí do parlamentných volieb naozaj vehementne. Líder národniarov iba nedávno oznámil, že jeho strana pôjde do volieb so stranou Život - Národná strana nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, a už je na ceste ďalšia veľká posila. Práve Taraba sa totiž v Pompejach stretol s nezaradenou poslankyňou Romanou Tabák, aby diskutovali o možnej spolupráci.

Stretnutie sa nekonalo v netradičnej destinácii kvôli diskrétnosti, ale kvôli tomu, že Tabák sa aspoň sčasti vrátila do doby, keď sa tenisu venovala na profesionálnej úrovni. „Hrám o záchranu v tretej talianskej lige. Prehrala som 6:3, 1:6, 1:6. Ďalší zápas ma čaká v sobotu,“ oznámila Tabák na sociálnej sieti.

Oveľa viac ako jej rekreačný tenis ale zaujalo práve stretnutie s Tarabom. Ten dokonca pre TA3 priznal, že z rokovaní s poslankyňou mal pozitívny dojem: „Myslím si, že to vyzerá pozitívne a že sa k nám pridá.“ Naopak, Tabák bola o niečo zdržanlivejšia: „Budem vás informovať, keď sa rozhodnem.“ Pre Tabák by to nebola prvá zmena. Do parlamentu kandidovala za OĽaNO, ale potom, čo ju vyhodili z ich poslaneckého klubu, zakotvila v hnutí Sme rodina. Z ich klubu ale vystúpila koncom marca.

Zhruba v tom období dokonca vznikla na internete petícia za vstup Romany Tabák do SNS. Podľa popisu petície išlo skôr o zábavu jej autora, každopádne sa už ale pod ňu podpísalo 112 občanov. Možno už v krátkom čase sa teda dozvieme, či bude ich žiadosť vypočutá.

V galérii nájdete Romanu Tabák nielen ako tenistku, ale aj nádhernú ženu.