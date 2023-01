Poslankyňa hnutia Sme rodina Romana Tabák (31) pravidelne odpovedá na zvedavé otázky svojich fanúšikov. Ako to už býva zvykom, extenistke sa opäť rozplietol jazyk a zrejme vyzradila aj to, čo nemala!

"Pýtajte sa! Nebudem tu večne" sa nazýva večer otázok, ktorú poslankyňa Romana Tabák pravidelne organizuje na sociálnej sieti. Fanúšikovia a sledovatelia extenistky jej v tento čas môžu klásť zvedavé otázky, na ktoré im Tabák úprimne odpovie.

Medzi prvými padla otázka, kto je podľa Tabák lepším šéfom, či Igor Matovič alebo Boris Kollár? „Boris! Je emočne stabilný šéf,“ odpovedala extenistka. Iný fanúšik sa Tabák pýtal, ako taká skvelá poslankyňa mohla byť v strane s Matovičom. „Ja vám úprimne napíšem, ja Igora nespoznávam. Neverím, za koho som kandidovala do parlamentu. Nech sa mu darí a pomáha ľuďom, ak sa bude dať," uviedla na rovinu poslankyňa.

Budete súčasťou, alebo podporíte novú 76 v Národnej rade? – pýtal sa iný jej sledovateľ. „Nie som opička na gumičke. Súčasťou čoho? Aké sú podmienky? Ministri? To ako keby som pýtala podpisy na môj zákon, ale neviem vám povedať zatiaľ, o čom je,“ reagovala na otázku Tabák. „Pán Heger, keby vedel buchnúť do stola, tak táto vláda nepadne takto tragikomicky,“ myslí si extenistka. Tabák stihla nabonzovať aj na lídra SaS Richarda Sulíka, a to poriadne šokujúcu vec! O ČO PRESNE IDE, SA DOZVIETE V NAŠEJ GALÉRII!

Či je spokojná s tým, že vládu nechce až 90% ľudí? „ Nie som. Som veľmi sklamaná. Toto som nečakala ani v zlom sne. Ospravedlňujem sa za vládu," uviedla Tabák. Aktuálne je horúcou témou aj referendum, preto sa poslankyne pýtali aj to, aký má k nemu postoj? „Nie som typ političky, ktorá by vás odhovárala,“ reagovala Tabák. „Podľa mňa sa referendum skončí fiaskom a slabou účasťou. Zbytočne vyhodené peniaze," myslí si.

Tabák sa pýtali aj na to, ako sa vyrovnáva s tlakom verejnosti. „Iróniou. Ste pod tlakom iba, ak si ho pripustíte,“ reagovala Tabák s tým, že podľa jej slov byť pod tlakom je privilégium. Ako prijíma kritiku až výsmech na svoju adresu, a či sa kvôli tomu trápi? „V politike musíte byť ready na kritiku. Mňa posúva vpred. Očividne netrápim sa," reagovala na otázku. Iní jej naopak zapriali, aby jej služba v politike čím skôr skončila. „Rešpektujem váš názor. Ja dúfam, že moja služba sa čoskoro neskončí," odpovedala Tabák.

V rámci rozhovoru extenistka prezradila, že ešte ako študentka posledného ročníka na vysokej škole pracovala na recepcii v tenisovom klube, kde si našetrila na zájazd do Afriky. „Išla som sama a v lietadle som spoznala účastníkov zájazdu. Úžasné. Toto už s dieťaťom nezažijem,“ skonštatovala Tabák a k príbehu pripojila aj fantastickú fotku so šelmami. V Kapskom Meste, ktoré je najstarším mestom Južnej Afriky, stretla náhodne Angličanov, s ktorými sa odfotili, ako pri západe slnka vychutnávajú hrozno. S miestnym rybárom zas kŕmila tuleňov. FOTKY TABÁK Z AFRIKY NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Tabák prezradila aj to, že jej viacerí píšu aj v súvislosti s tým, či by prijala ponuku na boxerský súboj Fight Night Challenge. „Ak by som nebola v politike, a neslúžila ľuďom, tak by som porozmýšľala, nakoľko je to veľká výzva aj makačka,“ odpovedala extenistka. Tiež viacerých zaujímalo, aké novoročné predsavzatie si dala. „Byť vďačná, pracovitá, zdravšie stravovanie a neklesať vysoko,“ poznamenala s úsmevom. Aké sú jej politické ciele v roku 2023? „Stabilita, kľud, predkladať a schváliť zákony pre ľudí,“ odpovedala Tabák.

Političky sa pýtali aj na zdravotný stav jej domáceho maznáčika – pudlíka, ktorý je aktuálne chorý. „Bojujeme. Magnetická rezonancia (MRI) nám pomohla zistiť viac,“ odpísala Tabák a priložila aj video chorého psíka, ako nevládne leží na gauči.

VIDEO: Psík Romany Tabák je vážne chorý: