Bývalá tenistka a poslankyňa Národnej rady SR Romana Tabák (Sme rodina) je veľmi aktívna na sociálnej sieti. Najnovšie ponúka svojim sledovateľom možnosť, aby jej zaslali otázky, ktoré im ochotne aj zodpovie.

Viacerých sledovateľov extenistky zaujímalo, ako hodnotí Tabák fakt, že v komunálnych voľbách dosiahla slabé výsledky. "Nedosiahla. Ľudia si vybrali iných politikov, aby pre nich pracovali. Tak držím im palce a o štyri roky uvidíme, napríklad koľko kilometrov cyklotrás vybudujú," obhajovala sa extenistka.

Na otázku, kde sa nachádza na politickom spektre (na osi ľavica-pravica, progresivizmus-konzervatizmus), odpovedala slovami: "Nechcem sa nálepkovať. Počúvam občanov a riešim ich problémy". "Nechceš založiť vlastnú politickú stranu?" pýtal sa ďalší zo zvedavcov. "Chcem! Spice Girls," odpovedala so žartom Tabák.

Priaznivcov Romany Tabák zaujímalo aj to, čo si myslí o obliekaní svojich kolegýň. "Eine kleine Katastrophe," skonštatovala Tabák, poukazujúc tým na to, že ostatné političky sa podľa nej obliekajú katastrofálne. Inej fanúšičke, ktorá by ako žena chcela ísť do politiky, dala extenistka cennú radu: "Dobre si to rozmysli. Musíš mať hrošiu kožu v politike. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí nebudú spokojní. Budú ťa zosmiešňovať, ale ak ti to nevadí a budeš makať ďalej, držím palce".

Kollárova poslankyňa sa tiež posťažovala svojim sledovateľom, že v budove Národnej rady SR nemajú političky k dispozícii detské kútiky pre deti. "Prečo my ženy poslankyne nemáme miestnosť pre deti v parlamente počas hlasovania?" pýtala sa Tabák.

Niektoré otázky účastníkov otvorenej diskusie však boli skutočne bizarné. "Je pani Kolíková lesba?" pýtal sa niekto v súvislosti so sexuálnou orientáciou bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (klub SaS).

Iného sledovateľa zas zaujímalo, čo si Tabák myslí o transrodových športovcoch. "V New Yorku som trénovala trans chlapca. Bola som empatická, nech sa čo najlepšie cíti na tréningu. Bola veľmi plachá," prezradila politička. Podotkla tiež, že je ale proti tomu, aby rodený muž súťažil v ženských disciplínach.

Istý sledovateľ sa zas extenistky bez okolkov spýtal, či skratka MP za jej menom znamená slovo "megapi*a". "Nie, neznamená. MP is an abbrevation for "member of parliament"," vysvetľovala ochotne Tabák, čo v preklade znamená, že je členkou parlamentu.

