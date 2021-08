Chce napraviť škodu! Poslankyňa OĽaNO Romana Tabák (30) koncom júla zverejnila fotografiu, ako sa kúpe v tatranskom potoku. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nevysvitlo, že ide o územie v piatom stupni ochrany, kde je kúpanie prísne zakázané. Tentoraz, zdá sa, politička chytila iniciatívu do vlastných rúk a chce chybu napraviť.

Na Tabák sa po zverejnení fotografie spustila vlna kritiky. Viac svetla do prípadu vniesol riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko. „Ona sa mi sama ozvala, že ju to mrzí, chce pomôcť a urobiť nejakú nápravu,“ povedal v rozhovore pre denník SME. Prezradil, že s poslankyňou sa chystajú natočiť spoločné video. Vrátia sa v ňom na miesto incidentu a členka klubu OĽaNO sa v ňom prihovorí verejnosti. Detaily však zatiaľ nie sú dohodnuté. Tabák prisľúbila, že video zverejní aj na sociálnej sieti.

Oslovili sme samotnú Tabák. Pre Plus JEDEN DEŇ prezradila, že video plánujú natočiť začiatkom septembra. „Plne spolupracujem so Správou TANAPu, aj inšpekciou životného prostredia a som ochotná sa na spomínané miesto vrátiť,“ povedala s tým, že pri potoku pravdepodobne umiestnia aj tabuľu s návštevným poriadkom. S Majkom sa podľa jej slov náhodne stretla vo Svite. Povedala mu, že prípad ju mrzí a chce urobiť nápravu. „Cieľom je, aby táto nešťastná príhoda vyústila do šťastného konca pre ľudí aj pre prírodu,“ povedala Tabák.

Poslankyňa uviedla, že tento čin ľutuje a s odstupom času považuje osvetu ľudí za potrebnú. „Nebola som prvá, čo sa tam kúpala. Aj preto som sa išla otužiť, pretože som tam stretla ľudí, ktorí boli vo vode a pili drinky,“ vysvetlila. Poslankyňa priznala, že to bola jej chyba. „Ak by som ale vedela, že porušujem predpisy, určite to neurobím,“ dodala. Ľuďom vraj treba dať vedieť, čo sa môže a čo nemôže, aj preto je podľa Tabák v tomto smere potrebná verejná osveta.

Prešetrenie prípadu kúpania poslankyne ešte stále prebieha. Výška možnej pokuty môže siahať až do výšky 3 319 eur.

