Pomerne nedávno bola založená na sociálnej sieti satirická stránka "Ramona Kabát", ktorá obsahuje sériu vtipov o známej političke. Pri mene poslankyne Národnej rady SR Romany Tabák totiž vo viacerých zarezonujú najmä jej trapasy, prešľapy a úsmevné vyjadrenia, aj preto je vďačným objektom pre internetových vtipkárov.

Satirická stránka Ramona Kabát je však prvá svojho druhu, ktorá je zameraná vyslovene na paródiu extenistky. „Vedeli ste, že Kabát odzadu je Tabák?“ čítame na stránke. Ramona Kabát má byť teda fiktívnou postavou, akýmsi alteregom známej političky. Medzi príspevkami Ramony Kabát nájdeme jej postrehy a životné múdrosti, ktoré sú vlastne paródie na fotografie a statusy poslankyne Tabák.

VIDEO: Toto je RAMONA KABÁT. Takto si uťahujú zo známej političky!

Medzi sledovateľmi stránky Ramony Kabát je aj exposlanec Národnej rady Miroslav Žiak (SaS). Pýtali sme sa ho preto na špekulácie, že za adminmi satirickej stránky by mali byť istí mladí saskári. „Romana Tabák je natoľko veľkým zdrojom inšpirácie pre rôzne satirické a ironické stránky, že za takou stránkou môže byť 2,5 milióna ľudí, ktorí sú na menovanej sociálnej sieti,“ reagoval Žiak na našu otázku.

VIDEO: Faktická poznámka od RAMONY KABÁT. Takto si uťahujú z extenistky:

„To, čo dokáže pani Tabák vyprodukovať, niekedy sám neviem či je to vymyslené alebo prebrali z reality. Veľakrát sa stane, že ľudia musia dokonca skontrolovať, či to Romana Tabák vážne nenapísala, lebo by toho bola schopná,“ uviedol Žiak na margo príspevkov extenistky. A či je takýto typ humoru v poriadku? „Je verejne činná osoba, musí zniesť väčšiu mieru kritiky,“ myslí si Žiak. Tiež podotkol, že na sociálnej sieti existujú aj ďalšie satirické stránky, ktoré robia podobný typ humoru. „Je to určené pre nejaké publikum a niektorí ľudia to majú radi,“ hovorí Žiak.

VIDEO: Ramona Kabát vysvetľuje ako to bolo s Cigánikovou (paródia):

Ide o akceptovateľný humor, alebo je to už cez čiaru? Aj s touto otázkou sme sa obrátili na Romanu Tabák. "Viem o tejto stránke. A v poslednom čase sú veľmi vulgárni a nechutní. Prosím ľudí, aby mi pomohli a aby túto stránku nahlásili. Dúfam, že ju Facebook zruší," povedala nám extenistka.

Poslankyňa Romana Tabák (Sme rodina) je pohoršená zo satirickej stránky, ktorá sa baví na jej účet. "Môžu sa hanbiť. Je mi ľúto týchto ľudí..." odkázala. Zdroj: Jaroslav Novák

"Môžu sa hanbiť. Je mi ľúto tých ľudí, ktorí celý deň čakajú, aký príspevok zverejním a ako fotku zretušujú a pomenia slová, aby ma zdiskreditovali," odkázala Tabák. "Len nech ma sledujú, lebo tie najlepšie výsledky ešte len prídu," uviedla ďalej poslankyňa. "Potom sa ľudia divia, prečo ženy nechcú ísť do politiky," poznamenala na záver Tabák. Kto môže stáť podľa Tabák za touto satirickou stránkou NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Prečítajte si tiež: