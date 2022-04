Na Hlavnej stanici v Bratislave sa vytvorilo zázemie pre ukrajinských utečencov, ktorí majú okrem potrebných informácií a občerstvenia k dispozícii aj dôstojný priestor s čakárňou a hygienickými zariadeniami. Na mieste sa nachádza veľa dobrovoľníkov, ktorí utečencom poskytujú základné informácie a pomáhajú im po príchode do hlavného mesta.

Minulý týždeň na železničnej stanici vypomáhala aj poslankyňa OľaNO Romana Tabák. „Rozhodla som sa pomôcť formou akou môžem, nakoľko som obmedzená kvôli dieťaťu. Počula som o novom centre a o ich aktivitách a zapáčila sa mi myšlienka pomoci utečencom, preto som vyplnila registráciu a rozhodla sa takto pomôcť,“ prezradila Tabák dôvody, prečo sa rozhodla priložiť ruku k dielu.

„Dobrovoľníctvo pomáha duševnému zdraviu a je potrebné si pomáhať navzájom. Nikdy nevieme, kedy budeme pomoc potrebovať my sami,“ podotkla. Ako ďalej vysvetlila, dobrovoľníci na hlavnej stanici pomáhajú predovšetkým usmerniť utečencov, ktorí potrebujú pomoc. Poskytujú im zároveň informácie ohľadne cestovania a malé občerstvenie.

Na stanici je k dispozícii aj samostatná čakáreň s detským kútikom pre rodiny s deťmi. Práve tu poslankyňa Tabák vypomáhala utečencom. „Bola som im k dispozícii, ak by niečo potrebovali. Išlo najmä o pomoc s lístkami, občerstvením a podobne,“ hovorí. „Bola som tam väčšinu času. Stretla som sa s rôznymi rodinami. Stretla som tam napríklad mamu a starú mamu s dvoma deťmi, ktorí sa paradoxne vracali z Malaciek naspäť na Ukrajinu do mesta Umaň. Povedali, že im chýba domov a otec. Čakala ich 16 hodinová cesta domov cez Košice. Bolo to neuveriteľné,“ prezradila nám Tabák.

V parlamente vždy elegantnú poslankyňu by ste teraz medzi dobrovoľníkmi určite nespoznali! Obliekla si široký čierny kabát, neforemné čižmy a na hlavu natiahla tmavú vlnenú čiapku! Mimo toho mala na sebe oranžovú reflexnú vestu a k tomu prívesok s malou vizitkou: "Im here to help. Romy". Boli sme zvedaví, či sa poslankyňa naschvál takto zamaskovala pred verejnosťou, aby ju ľudia nespoznali. „Vedela som, že na stanici budeme pomáhať vonku aj vo vnútri, preto som sa obliekla čo najpohodlnejšie a najteplejšie. Vo voľnom čase chodím bez make-upu a športovo oblečená,“ odpovedala nám.

