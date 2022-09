Marcinkovci sú jedným z najharmonickejších známych párov. Domáce práce si nerozdeľujú na ženské a mužské. Keď je jej manžel doma, tak sa postará o dcérku, postaví sa k sporáku a pokojne aj žehlí. „Dokonca je ten typ, že keď uvaríme, nesadne si skôr k stolu, než je všetko upratané. Ja to mám naopak – keď uvidím jedlo, vôbec ma nezaujíma, čo je v drese, hneď chcem stolovať. Ale on najprv dovarí, urobí poriadok a až potom servíruje. Je z nás dvoch ten systematickejší, upratanejší,“ chválila svoju polovičku 31-ročná politička v minuloročnom rozhovore pre týždenník PLUS 7 DNÍ.

Poslankyňa bojuje v parlamente predovšetkým za právo detí mať pri sebe v nemocnici rodiča, či garantovanie sprievodu partnera či blízkej osoby pri pôrode. Pred viac ako mesiacom upútala slovenskú verejnosť fotkou, ako dojčí svoju dcéru Linu. Urobila tak na Medzinárodný deň podpory dojčenia, pretože sa podľa jej slov o tejto téme veľmi málo hovorí.

„Preto túto tému otváram pomedzi ďalšie, ktoré ma vo vzťahu k podpore matiek a detí na Slovensku ťažia. Skrývame sa za rôzne ´rodinné balíčky´, ale tie najprirodzenejšie riešenia, často aj najlacnejšie, nepodporujeme,“ dodala Marcinková.

