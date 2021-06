Pustili ho na slobodu! Szabóa polícia stíha pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupčnú trestnú činnosť. Zatiaľ čo vo štvrtok ho NAKA zadržala, už o pár dní nato voľne vyšiel z budovy Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) po boku svojho právnika. Sudca pre prípravné konanie ŠTS v Pezinku totiž v sobotu rozhodol o jeho vyšetrovaní na slobode. Dôvodom je neexistencia formálnych dôvodov väzby Szabóa, s čím však nesúhlasí prokurátor. „Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal proti rozhodnutiu ŠTS sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd," informoval hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Podľa šéfa špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica (47) mal sudca pre prípravné konanie povedať, že napriek sobotnému rozhodnutiu súdu je jeho stíhanie vedené dôvodne a obvinenie je vznesené na základe adekvátnych dôkazov. Lipšic to povedal v diskusnej relácii televízie TA 3.

Minister vnútra Roman Mikulec (49) vo štvrtok uviedol, že ak špeciálny prokurátor potvrdí informácie, ktoré budú závažného charakteru, predloží vláde návrh na Szabóovo odvolanie.

Riaditeľ inšpekcie bol zároveň jedným z účastníkov nedávneho tajného stretnutia vysokopostavených politikov v Slovenskej informačnej službe. V deň jeho zadržania sa konalo ďalšie tajné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili minister vnútra Roman Mikulec (49), prezident Policajného zboru Peter Kovařík (54) a minister financií Igor Matovič (48). Aj keď zhodne tvrdia, že šlo o stretnutie k štátnemu rozpočtu, bývalí ministri s tým nesúhlasia.

Podľa trestného právnika Vladimíra Varinského súd pri posudzovaní väzobného stíhania skúma formálne aj materiálne dôvody. „Pod pojmom formálne rozumieme kolúznu, preventívnu či útekovú väzbu. Skúmajú sa konkrétne skutočnosti, z ktorých by mohla vyplynúť obava, že sa obvinený pokúsi mariť trestné konanie, pokračovať v trestnej činnosti alebo utiecť," uviedol. „Pri materiálnych dôvodoch väzby súd zisťuje reálne základy obvinenia. A hoci v priebehu procesu prirodzene ešte nie je možné so 100-percentnou istotou povedať, že k trestnej činnosti skutočne dochádzalo, posudzuje sa výška miery tejto pravdepodobnosti. Tiež sa skúma, či bola vec kvalifikovaná správne a podobne," vysvetľuje Varinský. „Na konci dňa súd môže prísť k záveru, že obvinenie síce považuje za dôvodné, no keďže nehrozí pokračovanie v trestnej činnosti, ovplyvňovanie svedkov či pokus o útek, v zásade sa vyhodnotí, že až do ukončenia procesu nie je dôvod na väzobné stíhanie," uzavrel.

NAKA v prípade Szabóa celkovo obvinila troch ľudí. Korupčná trestná činnosť mala spočívať „v prijatí spotrebnej elektroniky a finančnej hotovosti, minimálne vo výške 20 000 eur". Malo ísť o úplatky vo forme televízorov, o ktorých mal vypovedať aj kajúcník a bývalý riaditeľ Národnej jednotky Finančnej polície NAKA Bernard Slobodník.

Zrušené obvinenie Vydýchnuť si po minulom týždni pravdepodobne môže aj šéf bratislavských operatívcov protikorupčnej jednotky NAKA Ján Kaľavský. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ totiž bolo obvinenie, podľa ktorého mal zneužívať právomoci verejného činiteľa, zrušené. Samotný šéf operatívcov od počiatku vec označoval za komplot.

Mohlo by vás zaujímať: