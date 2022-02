Filip Sulík zaujal verejnosť už ako tínedžer. V tom čase totiž rozbehol modelingovú kariéru. Ako prezradil, nabádal ho k tomu práve otec. „Navrhoval mi to, keď som mal asi trinásť rokov,“ povedal v rozhovore pre týždenník PLUS 7 DNÍ. Za krátky čas stihol dostať aj niekoľko prestížnych ponúk – fotil pre raperskú značku a natočil aj klip pre vlasovú kozmetiku. Pri modelingu však neostal dlho. Sľubnú kariéru zavesil na klinec, presedlal na IT sféru a vyštudoval programovanie.

V súčasnosti sa syn ministra hospodárstva opäť zviditeľnil. Stojí totiž za novým netradičným projektom, ktorý vyzýva ľudí na splnenie výziev. Fanúšikovia stránky ich môžu podporiť ľubovoľnou sumou, ktorú neskôr odvážlivec po splnení výzvy aj získa. Medzi bláznivými výzvami sa dajú nájsť aj viaceré kontroverznosti. Napríklad influencerku Emu Lacovú vyzývajú natočiť porno, raperi Rytmus a Separ zas majú na seba nahrať „dissy“. Zaujímavá je aj výzva pre šéfa opozičnej strany ĽSNS Mariana Kotlebu, aby sa dal zaočkovať. Doteraz sa na tento nápad vyzbieralo vyše 2 000 eur.

A hoci sa niekomu môže táto myšlienka zdať pritiahnutá za vlasy, politikov syn hlási úspech už po niekoľkých týždňoch od spustenia projektu: „Našou najväčšou dilemou bolo, či budú ľudia ochotní na niečo takéto prispievať. Zatiaľ sme vyzbierali vyše 10 000 eur od viac ako 1 000 ľudí.“ Dodal, že sieť je vytvorená najmä pre známe osobnosti a ich fanúšikov, no využiť ju môže ktokoľvek. „Vidíme potenciál aj medzi kamarátmi, ktorí sa môžu takto navzájom vyzvať,“ dodal Filip Sulík.

Ministra hospodárstva sme sa opýtali, čo hovorí na podnikanie svojho syna. Do uzávierky nám neodpovedal. Zdá sa však, že jeho syn chce z príbuzenstva so známym politikom vyťažiť čo najviac. „Jeho zakladateľom a CEO je Filip Sulík (v strede), syn známeho slovenského politika Richarda Sulíka,“ píše sa v tlačovej správe k spusteniu startupu. Na názor sme sa opýtali aj známej marketingovej expertky Simony Bubánovej.