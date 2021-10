Celá história podozrivej súťaže sa začala v novembri 2017, keď Štátne lesy rozhodli nepredĺžiť zmluvu s Poľovným združením (PZ) Pajštún. „Súťaž sa konala v septembri 2018, ale lesy sa rozhodli nepredĺžiť zmluvu už skôr, v novembri 2017, keď tvrdili, že to bude ich režijný revír. Potom však zrazu súťaž vypísali,“ prezradil predseda združenia Ján Holič pre PLUS 7 DNÍ. Dodal, že už predtým bol ako hosť na poľovačke pod Pajštúnom Attila Érsek, syn vtedajšieho ministra dopravy Árpáda Érseka. Mladší Érsek je mimochodom členom iného poľovného združenia - Lovecký ochranný spolok (LOS) svätého Huberta. Podľa slov Holiča, syn exministra Érseka navrhoval, aby sa ich poľovné združenia spojili. Attila Érsek však tieto informácie popiera.

Účasť na súťaži o poľovnícky revír pri Bratislave si vyžadovala vytvorenie plánu rozvoja poľovného hospodárenia. Do samotnej súťaže sa prihlásili tri organizácie, výsledok však bol nečakaný. Poľovné združenie Pajštún a LOS svätého Huberta získali rovnaký počet bodov. Podľa slov Jána Holiča, zástupcovia Lesov SR oboznámili výhercov s výsledkom súťaže a dali návrh, aby sa na mieste dohodli na prípadnej spolupráci, lebo víťazom súťaže môže byť iba jeden subjekt. Ak by sa nedohodli, tak by súťaž anulovali a vyhlásili novú.

Predseda LOS svätého Huberta Andrej Mikuš, vtedajší poradca ministra dopravy Árpáda Érseka, navrhol, aby sa dve poľovnícke združenia spojili, tvrdí Holič. „Sľuboval mi, že budeme dobrá partia, že to máme napísať na ich spolok a potom našich členov vezmú. Tvrdil, že na znak toho, že to myslí úprimne, z predsedníckej funkcie odstúpi,“ opísal Holič dohodu. Na tú pristúpil a hneď aj podpísal, že zo súťaže odstupujú. Ústnu dohodu Mikuš naplnil iba čiastočne, tvrdí Holič, členov PZ Pajštún prijal po zaplatení 800 eur iba na rok a to za členov bez hlasovacieho práva.

V lete 2020 sa však vyskytli nové šokujúce informácie o súťaži o revír pod ruinami hradu Pajštún. Od pracovníkov NAKA, ktorí preverovali podnet súvisiaci s LOS svätého Huberta, sa poľovníci dozvedeli, že konkurenti počas súťaže odpísali ich plán rozvoja revíru. „Plán sme vypracovali, nebolo to jednoduché. Robili sme na ňom viacerí a prizvali sme aj lesníckeho experta, ktorý nám pomáhal so špecifickými otázkami bonity lesa a úživnosti revíru,“ vraví hospodár PZ Pajštún Igor Brbúch, ktorý na projekte pracoval. Po prelistovaní oboch projektov, ktoré má k dispozícii náš denník, vidieť, že odlišné sú len titulné strany s názvami poľovných organizácií, mená predsedov a písmo, ale obsah je rovnaký. „Ešte aj to odpísali, že my máme zmluvu so Slovenskou akadémiou vied, že budeme odoberať kliešte z ulovenej zveri. Dali tam zoznam našich členov ako svojich. Píšu všade o tom, čo sme urobili my. Napríklad hodnotenie našej spolupráce s Lesmi SR,“ popisovali pre PLUS 7 DNÍ hospodár Brbúch a predseda Holič.

Poľovnícke združenie Pajštún po týchto zisteniach začalo boj. Podali trestné oznámenie vo veci podvodu na Generálnu prokuratúru. Tiež zaslali list na adresu nového riaditeľa Štátnych lesov Tomáša Čuku. Okrem už známych detailov v ňom uviedli aj šokujúce informácie o tom, že do celej kauzy mal byť zapojený aj vtedajší predseda Národnej rady Andrej Danko.

Polícia v Banskej Bystrici začala v súvislosti s pridelením poľovného revíru Pajštún trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu, informovala televízia Markíza.

